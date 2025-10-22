Filmul românesc care apare în cinematografe de Halloween. Este filmat cu telefonul

Pe 31 octombrie, cinematografele din România vor găzdui premiera celui mai nou film semnat de multipremiatul regizor Radu Jude – o reinterpretare radicală a mitului lui Dracula, pregătind publicul pentru atmosfera nopții de Halloween.

Distribuit de Independenţa Film, lungmetrajul a avut deja un parcurs impresionant în festivaluri internaționale, fiind prezentat la Locarno, New York, Chicago, Viennale, Sitges sau Varșovia. În România, spectatorii vor putea vedea filmul în cinematografe Cinema City din 29 octombrie.

Filmul prezintă povestea unui regizor blocat creativ, care apelează la o inteligență artificială – fictivă – pentru a-și transforma proiectul într-un succes. Rezultatul este o serie de viniete surprinzătoare, amuzante și adesea absurde, care explorează mitul lui Dracula în multiple forme: de la urmăriri pe străzile medievale ale Sighișoarei până la apariții bizare în satele românești.

Jude combină vampiri, iubiri ratate, sânge și grotesc, cu imagini generate de AI, pentru a crea o reflecție despre cinema, mit și kitsch.

Regizorul a explicat că filmul nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker și că cineaștii pot vedea în lungmetraj nuditate şi sex, umor de proastă calitate, bătăi și sânge.

„Am întrebat ChatGPT despre ce e filmul meu şi a răspuns: «Dracula de Radu Jude nu este o adaptare clasică a romanului lui Bram Stoker, ci o reinterpretare radicală, plasată într-un cadru contemporan. Publicul va primi 14-15 poveşti, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, şi tot ce îşi doreşte «publicul larg» se află în film: nuditate şi sex, umor de proastă calitate, bătăi, sânge, cioace, şuşe, şuşanele - aşa, ca la porţile Orientului.”

Unul dintre aspectele care diferențiază acest film este tehnica de filmare: lungmetrajul a fost realizat în doar 27 de zile, folosind un iPhone și peste 40 de locații diverse din România, precum Cetatea Medievală Sighișoara, Castelul Bethlen din Biertan, cimitirul din Albești sau zona Grivița Roșie din București.

Distribuția reunește peste 50 de actori, printre care Adonis Tanța, Gabriel Spahiu, Oana Maria Zaharia, Alexandru Dabija, Lukas Miko, Andrada Balea, Șerban Pavlu și Alina Șerban, alături de figurație specială.

Filmările au combinat elemente tradiționale de scenografie, costume autentice și animații realizate cu ajutorul AI-ului. Imaginea filmului este semnată de Marius Panduru RSC, scenografia de Andreea Popa, iar costumele de Cireșica Cuciuc. Montajul a fost realizat de Cătălin Cristuțiu, iar designul de sunet și editarea de Sebastian Zsemlye, completate de animațiile AI realizate de Vlaicu Golcea.

După premiera mondială la Locarno, unde a fost prezentat în competiția principală, filmul a fost selectat în peste 15 festivaluri internaționale și a avut deja lansări în Franța, Luxemburg și America de Nord. Critica de specialitate a salutat filmul drept una dintre cele mai provocatoare creații ale anului.

Publicații de renume au apreciat abordarea originală: Screen International l-a descris drept „un film care sfidează convențiile și reinterpretează mitul Dracula în țara sa de origine”, IndieWire l-a desemnat Critic’s Pick, subliniind „prima utilizare cu adevărat inteligentă a AI-ului în cinema”, iar Libération a caracterizat pelicula ca fiind „o comedie anarhică și lucidă despre prost gustul lumii moderne”.

Filmul va rula în mai multe orașe, inclusiv în cinematografele Cinema City din București (AFI Cotroceni, Sun Plaza, Park Lake), Cluj (Iulius Mall), Timișoara (Shopping City), Constanța (City Park), Ploiești (Shopping City), Galați, Iași (Mall Moldova) și Brașov (AFI). Programul proiecțiilor poate fi consultat pe site-ul Independența Film.

„Dracula” este o coproducție România-Austria-Luxemburg, realizată de Saga Film, în colaborare cu Nabis Filmgroup, Paul Thiltges Distributions, RT Features, MicroFILM, Samsa Film, Bord Cadre Films și Sovereign Films, cu sprijinul CNC România, Austrian Film Institute (ÖFI), Film Fund Luxembourg și Creative Europe – MEDIA.