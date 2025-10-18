Monden

Actori de la Hollywood care au fost concediați. Regizorii i-au exclus din filme

Sursa foto: Pixabay
În industria cinematografică de la Hollywood, schimbările de distribuție sunt frecvente și pot apărea din diverse motive, de la conflicte creative și diferențe de viziune, până la comportamente neprofesionale sau probleme de sănătate.

Uneori, actori consacrați sunt înlocuiți în mijlocul producției, iar aceste decizii pot avea un impact semnificativ asupra filmului și asupra carierei lor.

Unul dintre cele mai celebre cazuri de înlocuire a unui actor în mijlocul producției este cel al filmului „Back to the Future”. Inițial, Eric Stoltz fusese ales pentru rolul principal al lui Marty McFly.

După șase săptămâni de filmare, regizorii Robert Zemeckis și Steven Spielberg au considerat că interpretarea lui Stoltz nu se potrivea cu tonul dorit pentru film și au decis să-l înlocuiască cu Michael J. Fox. Această schimbare a fost una dintre cele mai inspirate decizii din istoria cinematografică, Fox devenind un star internațional și filmul având un succes imens.

Eric Stoltz.

Eric Stoltz. Sursa foto Wikipedia

Megan Fox a fost înlocuită în al treilea film din seria „Transformers” după ce a făcut comentarii controversate despre regizorul Michael Bay, comparându-l cu Hitler. Aceasta a dus la decizia producătorilor de a o înlocui cu Rosie Huntington-Whiteley. Fox a declarat că acest incident a fost „cel mai jos punct al carierei sale”, dar a învățat din experiență.

Ryan Gosling a fost ales pentru rolul tatălui unei fete ucise în adaptarea cinematografică a romanului „The Lovely Bones”. Pentru a se pregăti pentru rol, Gosling a câștigat aproximativ 27 de kilograme. La sosirea sa pe platourile de filmare, regizorul Peter Jackson și producătorii au considerat că aspectul său nu corespundea viziunii lor pentru personaj și au decis să-l înlocuiască cu Mark Wahlberg.

Ryan Gosling.

Ryan Gosling. Sursa foto Wikipedia

Alți actori care au fost schimbați

Julianne Moore a fost aleasă pentru rolul principal în „Can You Ever Forgive Me?”, dar a fost concediată înainte de începerea filmărilor. Regizoarea Nicole Holofcener a considerat că interpretarea lui Moore nu se potrivea cu viziunea sa pentru personaj, iar producția a fost reluată cu Marielle Heller la regie și Melissa McCarthy în rolul principal.

După succesul filmului animat „Aladdin”, Disney a dorit să producă un sequel direct pe video. Robin Williams, care a dat vocea personajului Genie, a refuzat să participe la sequel din cauza unei dispute legate de utilizarea imaginii sale în scopuri comerciale.

Johnny Depp

Sursa foto: Arhiva EVZ

Disney a înlocuit vocea lui Williams cu cea a lui Dan Castellaneta, dar după ce compania a cerut scuze și a recunoscut greșelile făcute, Williams a revenit pentru „Aladdin and the King of Thieves”.

Terrence Howard a fost înlocuit cu Don Cheadle în rolul lui James "Rhodey" Rhodes în continuarea filmului „Iron Man”. Se zvonește că Howard a fost plătit mai mult decât Robert Downey Jr. în primul film, iar Marvel a dorit să ajusteze salariile pentru sequel, ceea ce a dus la plecarea sa.

Alte schimbări neașteptate la Hollywood

După ce Johnny Depp a pierdut un proces de defăimare în Marea Britanie, Warner Bros. a cerut ca el să părăsească franciza „Fantastic Beasts”. Mads Mikkelsen l-a înlocuit în rolul lui Gellert Grindelwald în al treilea film al seriei.

În 1974, Richard Gere a fost concediat din filmul „The Lords of Flatbush” din cauza conflictelor cu co-starul Sylvester Stallone. Gere a fost înlocuit de Perry King, iar acest incident a fost unul dintre primele semne ale temperamentului său pe platourile de filmare.

Natalie Portman a fost aleasă pentru rolul Julietei în adaptarea lui Baz Luhrmann a piesei „Romeo + Juliet”. După ce filmările au început, regizorul a considerat că Portman era prea tânără pentru rol și a înlocuit-o cu Claire Danes.

