Robbie Williams, dezvăluiri emoționante: Am sindromul Tourette și gânduri intruzive

Cântărețul britanic Robbie Williams, în vârstă de 51 de ani, a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală, mărturisind că suferă de sindromul Tourette, de depresie și de o formă de stres post-traumatic asociată cu viața pe scenă.

Artistul, cunoscut pentru hituri precum Angels, Feel sau Let Me Entertain You, a făcut aceste confesiuni în cadrul podcastului „I'm ADHD! No You're Not”, moderat de Paul Whitehouse și Dr. Mine Conkbayir.

În timpul discuției, Robbie Williams a declarat că, deși nu are manifestări evidente, sindromul Tourette se exprimă la el „în interior”, sub forma unor gânduri intruzive și obsesive.

Sindromul Tourette se manifestă, în mod obișnuit, prin ticuri motorii și vocale involuntare, care se accentuează în perioade de stres sau oboseală. În cazul lui Robbie Williams, manifestările sunt mai subtile, însă efectele emoționale sunt la fel de intense.

Cântărețul a dezvăluit, de asemenea, că se consideră „pe spectrul tulburării autiste”, chiar dacă nu a primit un diagnostic medical oficial. El a vorbit despre o combinație complexă de afecțiuni care i-au influențat viața personală și profesională:

„Sufăr de depresie, de izolare, de agorafobie și de o formă de disconfort legată de celebritate. Este un cocktail serios. Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, a spus Robbie Williams.

Artistul a recunoscut că perioadele cele mai dificile au fost în tinerețe:

„A fost oribil în anii ’20. S-a ameliorat odată cu trecerea timpului, dar încă mă simt prost în pielea mea. Am încercat să le remediez cu medicamente și încă încerc să aflu cauza și motivul.”

Williams a explicat că soția sa, actrița Ayda Field, este „cel mai bun remediu” pentru stările sale. Cei doi sunt împreună din 2006 și au patru copii.

„Ayda mă ajută enorm. Este cel mai bun tratament pe care îl am”, a spus artistul, subliniind rolul esențial al sprijinului emoțional din partea familiei.

Deși este unul dintre cei mai apreciați artiști britanici, cu milioane de albume vândute și concerte sold-out, Robbie Williams a recunoscut că spectacolul nu este mereu o bucurie, ci și o sursă de stres intens.

„Sufăr de stres post-traumatic la gândul de a urca pe scenă. Este o teamă care nu dispare complet”, a mărturisit el.

Artistul a explicat că, în ciuda acestor dificultăți, nu renunță la muzică, pe care o consideră o formă de terapie și exprimare personală.

Robbie Williams a fost diagnosticat cu tulburare de deficit de atenție (ADHD) în urmă cu aproape 20 de ani. De-a lungul carierei sale, a vorbit deschis despre lupta cu dependențele de droguri și alcool, petrecând mai multe perioade în centre de dezintoxicare.

Lansat în anii ’90 ca membru al trupei Take That, artistul a devenit ulterior un nume de referință în muzica pop internațională, vânzând peste 75 de milioane de discuri la nivel mondial.

În finalul interviului, Robbie Williams a transmis un mesaj sincer celor care se confruntă cu probleme similare: