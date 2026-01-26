Robbie Williams a depășit The Beatles. Record istoric de albume nr. 1 în Marea Britanie

Cântărețul Robbie Williams a depășit recordul formației The Beatles, înregistrând al 16-lea său album pe locul 1 în Marea Britanie și devenind deținătorul absolut al celui mai mare număr de albume clasate pe prima poziție în topurile britanice, potrivit The Guardian.

Albumul „Britpop”, omagiul lui Robbie Williams adus muzicii rock zgomotoase și inovatoare din mijlocul anilor 1990, a debutat direct pe locul 1 în prima săptămână de la lansare. Toate albumele sale de studio, cu excepția „Reality Killed the Video Star” din 2009, au ajuns în top, alături de trei compilații cu hituri și coloana sonoră a filmului biografic „Better Man”.

Williams și-a amânat inițial lansarea albumului de la octombrie pentru a evita concurența cu „The Life of a Showgirl” a lui Taylor Swift, urmând să îl lanseze pe 6 februarie. Ulterior, a devansat lansarea pentru săptămâna mai puțin competitivă din 16 ianuarie, reușind astfel să obțină poziția de top în clasamentele britanice.

Robbie Williams a descris „Britpop” ca fiind „albumul pe care am vrut să-l scriu și să-l lansez după ce am părăsit Take That în 1995”. Criticul șef de muzică pop al ziarului The Guardian, Alexis Petridis, l-a lăudat, menționând că melodiile au „o strălucire și o energie care le ridică deasupra nivelului de pastişă, iar rezultatul este extrem de plăcut”.

Anterior, recordul fusese deținut de The Beatles, cu albumul plin de succese 1, unul dintre cele patru albume care au ajuns în top după despărțirea trupei. Membrii trupei au fost aproape de alte poziții nr. 1, ajungând pe locul doi sau trei de zece ori în total.

The Rolling Stones și Taylor Swift au fiecare câte 14 single-uri pe locul 1, în timp ce Elvis Presley are 13, iar Bruce Springsteen și Madonna 12. Presley deține în continuare recordul pentru single-urile pe locul 1 în Marea Britanie, cu 21, iar Williams are șapte, cel mai recent fiind „Candy”, din 2012

Williams a devansat concurența reprezentată de Olivia Dean, al cărei album The Art of Loving se află în a 17-a săptămână în top 5, și de Madison Beer, al cărei album Locket intră pe locul trei. În topul single-urilor, rapperul britanic Dave obține al patrulea loc 1 pentru colaborarea sa cu Tems, Raindance.