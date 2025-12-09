Patru gloanțe au luat viața a unui artist monumental, acum 45 de ani

John Lennon, exponent al faimosului curent muzical din secolul XX reprezentat de legendara trupă ”The Beatles”a fost asasinat în data de 8 decembrie 1980, în timp ce se întorcea de la o înregistrare cu soția sa Yoko Ono, de către un fan instabil psihic, căruia chiar în acea seară, îi oferise un autograf.

John Lennon se născuse în Marea Britanie, la Liverpool, la 9 octombrie 1940. Până la 30 de ani, trecuse printr-o sumedenie de stări, nu se înțelegea cu familia sa, fapt ce a dus la traiul său la unchiul și mătușa sa care nu aveau copii. Ajunge să formeze legendara trupă Beatles, alături de nume ca Ringo Starr, Paul McCartney.

În 1969, John Lennon părăsește trupa Beatles și începe cariera solo.

Trăiește din plin perioada flower-power, se droghează cu LSD. Cântă pentru libertate, pentru pace, contra Marii Britanii care lupta pe frontul nigerian, contra SUA și a războiului din Vietnam.

Între timp, milioane de fani îi urmăresc atât lui cât și soției sale Yoko Ono orice mișcare. În 1970, John Lennon și Yoko Ono merg la psihiatru, fac terapie, pentru a scăpa de tarele violenței din familie și dificultăților de adaptare.

John Lennon nu este un rebel numai ca stare de spirit și stil de viață. Face declarații din ce în ce mai controversate atât în timpul carierei Beatles, cât și după aceea, în ultimul lui deceniu de viață. adică din 1970 și până în 1980.

Afirmă fără echivoc faptul că va cădea creștinismul, că stilul rock-n-roll va depăși popularitatea lui Hristos. Ku Klux Clan, organizația anti-afro-americană a Sudului secesionist face manifestații ample, discurile cu Beatles sunt arse în piața publică în 1965, astfel că The Beatles își anulează concertul în SUA, în 1966.

În anul 1972, administrația Nixon este tot mai tentată să îl expulzeze pe John Lennon din SUA, pentru că artistul ar fi dorit la un mega-conceert la San Diego să critice deschis războiul din Vietnam și să incite la proteste violente antiguvernamentale

Relația cu Yoko Ono are în 1973 un hiatus de 18 luni, când cei doi trăiesc separat. Lennon colindă SUA între New York și Los Angeles, numinnd acea perioadă un fel de „lost weekend” - weekend-ul pierdut. Are deja un copil cu soția sa, apoi se mai naște unul, după împăcarea lor, ceaa ce îl face mai puțin rebel pe marele artist.

La 8 octombrie 1975, după sute de audieri și zeci de procese, instanțele americane renunță la cererea de deportare.

Mark David Chapman, un muzician american ratat (născut la 10 mai 1955, la Fort Worth, Texas) era obsedat la propriu de John Lennon. Făcea orice ca să se asemene artistului. Chiar și-a luat o soție japoneză, pe Gloria Hiroko, în 1979, tocmai fiindcă Yoko Ono, soția lui John Lennon era japoneză. În 1980, Yoko și John locuiau în New York. În acea zi, Lennon îi dăduse un autograf lui Chapman. Nu realiza că acesta îl urmărea mereu, pas cu pas.

Era ora 22.50 în seara de 8 decembrie 1980, când Yoko și John reveneau de la studio unde înregistraseră o melodie. Erau obosiți și dintr-o dată Mark David Chapman apare și cu un revolver, trage cinci focuri în spatele lui Lennon. Patru focuri și-au atins ținta, iar artistul cade la pământ. Artistul e dus la urgențe. Din păcate, gloanțele i-au atins coloana vertebrală, astfel că moartea a fost destul de rapidă. La ora 23.07, a serii de 8 decembrie 1980, marele artist era declarat mort. Avea 40 de ani și aproape două luni.

Găsit vinovat de omor de gradul II, Chapman a fost condamnat la 20 de ani de închisoare în primă instanță. Asasinul a negat că el l-ar fi ucis, deși a fost găsit acolo, la locul crimei citind romanul „De veghe în lanul de secară”. A fost ulterior condamnat pe viață. Dacă inițial ucigașul declarase că ar fi auzit voci, ulterior a rămas la ideea că „ar fi îndeplinit o voință divină”. John Lennon se pronunțase de multe ori contra Bisericii, fapt ce îi trezise adversitatea multor creștini practicanți.

De-a lungul celor 45 de ani pe care i-a ececutat până acum, lui Chapman i s-a cerut eliberarea condiționată de către mulți oameni care nu împărtășau viziunea despre Biserică a lui John Lennon. Mark David Chapman a fost prima dată închis la Attica Correctional Facility. Ulterior a fost transferat la Wende Correctional Facility.

S-a mers și pe teoria „candidatului manciurian”, adică a faptului că John Lennon ar fi putut fi asasinat la comandă iar asasinul ar fi acționat fără să știe ce face. Legenda John Lennon a rămas, augmentată de tragica sa dispariție în tragica noapte de 8 decembrie 1980.