Streamingul muzical, nou record istoric. Care sunt genurile preferate ale ascultătorilor

Streamingul muzical, nou record istoric. Care sunt genurile preferate ale ascultătorilor
Streamingul muzical a atins un record istoric în 2025, depășind 5,1 trilioane de ascultări la nivel mondial, susținut în special de popularitatea muzicii creștine/gospel, rock și latino, în timp ce artiștii creați cu ajutorul inteligenței artificiale își fac tot mai simțită prezența pe piață, potrivit Associated Press.

Streamingul muzical atinge noi recorduri globale, dar publicul se întoarce către hituri mai vechi

Conform raportului anual al companiei de analiză Luminate, 2025 a adus o creștere globală de 9,6% față de 2024, marcând cel mai ridicat nivel atins vreodată pentru streamingul muzical.

În Statele Unite, streamurile audio „on-demand” au ajuns la 1,4 trilioane, cu 4,6% mai mult decât în anul precedent, însă doar 43% dintre ascultări au provenit din melodii apărute în ultimii cinci ani.

Muzica creștină, rock și latino conduc creșterea streamingului în SUA în 2025

Deși lansările recente din SUA au înregistrat un ușor declin, muzica creștină/gospel a crescut cu 18,5% față de 2024, impulsionată de artiști precum Brandon Lake, Forrest Frank și Elevation Worship. Rock-ul a avut un an solid, cu un avans de 6,4%, consolidându-și ponderea în totalul streamurilor.

Muzică

Muzică. Sursa foto iStock

Muzica latino a urcat cu 5,2%, susținută de succesul lui Bad Bunny, care a acumulat 5,3 miliarde de ascultări în SUA în 2025, iar noul său album a generat aproape 3 miliarde de streamuri. Taylor Swift și Morgan Wallen au fost singurii artiști care au depășit 5 milioane de unități echivalente de album într-un an, combinând vânzările cu streamingul.

Artiștii AI câștigă teren, în timp ce rap-ul și R&B rămân favoritele publicului

În 2025, artiști creați prin inteligență artificială, precum Xania Monet și trupa The Velvet Sundown, au ajuns în topurile Billboard, unele piese AI ocupând chiar primul loc în clasamentele digitale. Datele Luminate arată că acești artiști au acumulat zeci sau sute de milioane de streamuri.

În ciuda noilor apariții, rap-ul și R&B-ul au rămas cele mai populare genuri în SUA, cu aproape 350 de miliarde de ascultări, urmate de rock, pop, country și muzica latino, reflectând diversitatea gusturilor publicului.

