Evenimente în București în weekend: teatru, concerte și expoziții

Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente culturale și de divertisment, potrivit pentru toate gusturile și toate vârstele. Între 16 și 18 ianuarie 2026, capitala devine o adevărată scenă vie, unde teatrele, cluburile și muzeele propun spectacole, concerte, petreceri și expoziții care nu trebuie ratate, potrivit zilesinopti.

Vineri seara, programul este unul bogat, cu spectacole pentru copii și adulți. La Teatrul Ion Creangă, „Peter Pan” aduce pe scenă magia copilăriei, în timp ce Teatrelli găzduiește piesa „Zeițe de categoria B”, cu Alexandra Felseghi.

La Teatrul Național, „Procesul lui Eichmann” propune o dramă istorică intensă, iar Teatrul Excelsior, Bulandra, Nottara, Mic și Elisabeta completează oferta cu titluri precum „Tristețe și bucurie în viața girafelor”, „Rabbit Hole”, „Ultima oră”, „Măcel” și „Cum iubește cealaltă jumătate”.

Teatrul Nottara continuă la 19:30 cu „Perspective grandioase”, iar Teatrul Roșu pune în scenă „Bărbați care salvează femei”, demonstrând diversitatea repertoriului disponibil în Capitală.

Cei pasionați de muzică pot alege între un concert simfonic cu Kirill Gerstein la Ateneul Român, recitaluri live în cluburi precum Quantic sau Hard Rock Cafe sau lansări de albume la Control Club, cum este spectacolul „+SHE+ – Cemetery of Broken Hearts”, cu opening act Martalogii și after-party cu Corina și Adina.

Concertele continuă până târziu, cu Mihai Mărgineanu la Hard Rock Cafe și Sorinel Puștiu la Berăria H, în timp ce petrecerile de club, de la Havana Party la Control Club și Apollo111, oferă ritm și distracție pentru publicul tânăr. Expoziția „Vrea cineva să fie eu?”, la Muzeul de Artă Recentă, este și ea deschisă de dimineață, fiind o opțiune perfectă pentru cei interesați de arta contemporană.

Sâmbătă dimineața, teatrul pentru copii ocupă scena principală. La Teatrul Ion Creangă se joacă „Ursul păcălit de vulpe”, iar seara „Albă ca Zăpada”, oferind spectacole potrivite întregii familii. Pentru publicul adult, Teatrul Elisabeta propune comedia „Bucluc la Operă”, iar Teatrul Național oferă o seară complexă, cu „Secretul familiei Posket”, „Trei surori”, „Zorro” și „Perplex”.

În aceeași seară, Teatrul Excelsior prezintă „Oleanna”, Bulandra continuă cu „Rabbit Hole”, iar Teatrul Mic invită publicul la „Menajeria de sticlă”. În paralel, concertele aduc o varietate de stiluri muzicale: Ducu Bertzi cântă folk la Berăria H, Jukebox & Julie Mayaya mixează pop și soul la 14thLANE, Emil Bizga prezintă jazz la The Pub Universității, iar Dream On Band încheie seara la Hard Rock Cafe.

Control Club devine epicentrul petrecerilor, cu evenimente tematice pentru toate gusturile, de la „Forever Young 35+” la „Dirty Disco”.

Duminică, scena culturală se deschide cu spectacole pentru copii și familii. La Teatrul Evreiesc de Stat se joacă „Mic și-al dracu’”, iar la Teatrul Ion Creangă „Punguța cu doi bani” și „O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin”. Hard Rock Cafe găzduiește dimineața „Frumoasa din Pădurea Adormită”.

În paralel, publicul adult se poate bucura de comedii și piese dramatice la Teatrul Elisabeta, cu „Minciuni nevinovate”, și la FF Theatre, cu „50 de nuanțe de gri ale doamnei Cucu”. Teatrul Roșu prezintă „Bărbatul perfect defect”, iar TNB oferă simultan „Dineu cu proști”, „Trei surori” și „Orchestra Titanic”.

Muzica continuă să fie la mare căutare și duminică, cu concertul „Amintiri din copilărie” după Creangă la Quantic, jazz live cu Puiu Pascu, Virgil Popescu și Titi Herescu Trio la Berăria H și recitalul Rava & AdelinMM, care încheie weekendul tot la Berăria H. Expoziția „Vrea cineva să fie eu?” de la MARe rămâne deschisă pentru cei care doresc să se bucure de arta contemporană.