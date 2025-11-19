Evenimente în București în acest weekend. Teatru, concerte și expoziții pentru toate gusturile

Bucureștiul se pregătește pentru un weekend plin de evenimente culturale și de divertisment. Trecând prin teatre, săli de concert, expoziții și cluburi, Bucureștiului îi este imposibil să nu ofere ceva pentru fiecare public.

De la spectacole pentru copii, la concerte aniversare și expoziții de artă contemporană, orașul se animă începând de vineri, 21 noiembrie, și până duminică, 23 noiembrie.

Cei pasionați de teatru au avut de ales între mai multe reprezentații la Teatrul Național, Teatrul Odeon sau Teatrul de Comedie. De la comedia „Dineu cu proști” (Francis Veber) și drama „Mary Stuart” la spectacole experimentale precum „Freak Show vol. 2” (Florin Piersic Jr.), oferta a fost diversă.

Pentru cei mici, Teatrul Țăndărică a programat „Fata babei și fata moșneagului”, o poveste clasică adaptată pentru copii.

Opera Națională București a adus muzica clasică în prim-plan prin spectacolul „Don Giovanni” de la ora 18:30. Iubitorii de muzică contemporană au avut ocazia să participe la concerte variate: Horia Brenciu la Sala Palatului, Florin Ristei la Beluga Music & Cocktails sau Ionel Tudorache la 14thLANE.

Pentru cei care preferă atmosfera de club sau petrecerile tematice, Control Club a găzduit evenimente ca „ctrl live: Mild Orange [NZ]” sau seturi DJ până târziu, în timp ce Terasa Florilor a organizat un concurs de karaoke cu tema „Vocea florilor”.

Pe partea de expoziții, Art Safari și MARe – Muzeul de Artă Recentă au continuat să aducă publicului colecții de artă contemporană și instalații interactive, de la „Young Blood 5.0” la „Vrea cineva să fie eu?”.

Sâmbătă a oferit programe dedicate în special familiilor și copiilor. Teatrele Țăndărică și Ion Creangă au prezentat „Crăiasa zăpezii” și „Mica Sirenă”, în timp ce la Teatrul Ion Creangă a fost programat „Motanul încălțat” la ora 18:00.

Publicul adult a putut urmări spectacole de teatru precum „Revizorul” de Nikolai Gogol, „Anonimul venețian” și „Mary Stuart” la Teatrul Național sau „Extrem” la FF Theatre.

Baletul a avut un moment special la Opera Națională cu „Spărgătorul de nuci” la 18:30, iar concertele au inclus show-uri aniversare precum „Kempes – Regăsire – 10 ani” la Quantic și „Marcian Petrescu & Trenul De Noapte – 25 de ani de carieră” la The Pub Universității.

Cei pasionați de petreceri au putut retrăi muzica anilor ’80 și ’90 la B52 The Club sau s-au bucurat de seturile „Dirty Disco” la Control Club.

Duminică a fost dedicată atât tinerilor spectatori, cât și publicului larg. Copiii au avut programate „Tom Degețel” și „Motanul încălțat” la Teatrele Țăndărică și Ion Creangă, în timp ce adulții au urmărit comedii și drame la Teatrul Elisabeta („Capcană pentru un bărbat căsătorit”) sau la FF Theatre („Jocul accidentelor”).

La Ateneul Român, dimineața a fost animată de concertul simfonic cu Daniel Dumitrașcu, iar seara, cluburile și pub-urile au continuat să ofere concerte live și petreceri interactive. Smiley a susținut un recital la Hard Rock Cafe, iar Bogdan de la Ploiești a urcat pe scena Berăriei H.

Expozițiile de la Art Safari și MARe au continuat să atragă publicul, iar cei pasionați de gătit și evenimente culinare au participat la „Pasta Experience – Live Cooking Station” la Naive.