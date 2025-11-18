Formaţia Deep Purple, din nou în România. În ce oraș va avea loc concertul

Formaţia Deep Purple va susține un concert la BTarena din Cluj-Napoca pe 1 octombrie 2026, parte a turneului internaţional „=1 More Time Tour”, potrivit anunțului făcut de trupă. Biletele vor fi scoase la vânzare vineri, 21 noiembrie 2025, de la ora 12:00.

Deep Purple, celebra formaţie de rock cu peste cinci decenii de activitate, rămâne una dintre cele mai apreciate trupe din lume. Biletele pentru concert vor costa: 600 lei (VIP), 490 lei, 440 lei, 390 lei, 340 lei şi 290 lei, la care se adaugă comisionul de ticketing.

La concertul de la Cluj, Deep Purple va fi însoţită de compozitorul, vocalistul şi producătorul nominalizat la premiile Grammy, Wolfgang Van Halen, şi de trupa britanică de rock Jayler, aflată în plină ascensiune.

Ian Gillan (voce), Ian Paice (baterie), Roger Glover (bas), Steve Morse (chitară) şi Don Airey (clape) au susţinut primul lor concert în România la Bucureşti în 1998. Au revenit pe scena din Capitală în 2007, iar ulterior au mai concertat aici în 2014, 2016, 2017 şi 2023. La Cluj, trupa a cântat pentru prima dată în 2019.

Muzica formaţiei Deep Purple continuă să ajungă la noi generaţii şi să inspire fanii din întreaga lume.

Piesa lor clasică din 1970, „Child in Time”, a fost reinterpretată pentru coloana sonoră a trailerului celui mai recent sezon al serialului „Stranger Things”.

Formaţia Deep Purple a fost înfiinţată în 1968, la Hertford, Anglia. De-a lungul timpului, în echipa trupei au făcut parte muzicieni precum Jon Lord (clape), Ritchie Blackmore (chitară, cofondator) şi David Coverdale (voce). În 1975, trupa a intrat în Guinness Book of World Records ca „cea mai zgomotoasă trupă din lume”.

Albumele Deep Purple s-au vândut în peste 120 de milioane de copii în întreaga lume, iar printre cele mai importante apariţii discografice se numără „Deep Purple in Rock” (1970), „Fireball” (1971), „Machine Head” (1972), „Burn” (1974), „Stormbringer” (1974) şi „Perfect Strangers” (1984).