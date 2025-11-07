Analia Selis, surpriză pentru fani. Turneul Național „Volver” aduce tango-ul argentinian în peste 15 orașe din România. Programul complet

Analia Selis revine pe scenă cu proiectul cultural „Volver”, după succesul răsunător al turneului „Argentinissimo” din 2025, care a inclus 22 de concerte, dintre care 17 sold-out. Turneul „Volver” va avea loc între 2 februarie și 8 martie 2026 și cuprinde recitaluri în formulă de trio și concerte simfonice în peste 15 orașe din țară.

Proiectul pune accent pe iubirea pentru locurile natale, legăturile familiale și valorile culturale, transmise prin muzică. Repertoriul va include piese de tango și folclor latino-american, interpretate alături de chitaristul Julio Santillán, venit special din Argentina, și pianistul Mariano Castro, dublu nominalizat la Latin Grammy Awards.

„Ritmurile selectate și aranjamentele muzicale ale proiectului pun accent pe virtuozitatea tehnică a celor trei artiști argentinieni și a muzicienilor români din filarmonicile participante la turneu”, se arată în comunicat.

Pe lângă componenta culturală, turneul are și o latură socială puternică. Concertul caritabil de Mărțișor, organizat la Institutul Clinic Fundeni, va strânge fonduri pentru Asociația Speranța pentru România.

În fiecare oraș, publicul va fi invitat să doneze, chiar și sume mici, pentru susținerea proiectelor sociale, consolidând obiceiul contribuțiilor colective.

„Proiectul are și o puternică componentă socială: într-un context în care sănătatea și cultura par adesea domenii separate, Volver își propune să creeze o punte între ele prin organizarea unui concert caritabil la Institutul Clinic Fundeni, de Mărțișor. Acest gest transformă muzica într-un instrument de alinare și solidaritate. Acestea rămân obiective pe parcursul turneului în fiecare dintre orașe, prin trei urne de donații, primite în parteneriatul cu Asociația Speranță pentru România. Va exista un moment in concertele in care muzicienii vor îndemna publicul să doneze, oricât de puțin, pentru a consolida obiceiul micii contribuții care, alături de multe altele, poate face mari schimbări”, arată artista.

Evenimentul de încheiere al turneului va avea loc pe 8 martie, la Ateneul Român din București, cu ocazia Zilei Femeii. Concertul va fi prezentat de Andreea Marin și va aduce în prim-plan branduri care susțin frumusețea, sănătatea și sportul, într-o seară dedicată muzicii de calitate și eleganței.

Turneul este susținut de parteneri importanți, printre care Kaufland, Air France, Klass Wagen și OMV. Partenerii naționali includ Colegiul Național de Muzică George Enescu, Institutul Clinic Fundeni și Asociația Speranța pentru România, iar evenimentul beneficiază de o amplă mediatizare prin posturi de radio, televiziune și publicații online.

Agenda turneului include spectacole la Satu Mare, Bistrița, Arad, Jimbolia, Timișoara, Lugoj, Deva, Oradea, Cluj, Alba Iulia, Pitești, Piatra Neamț, Botoșani, Sibiu și București. În Capitală vor avea loc atât un concert privat la Institutul Clinic Fundeni, cât și spectacolul de încheiere la Ateneul Român.

Agenda “Volver” Turneul Național “Volver”

-05.02 Satu Mare - Sala Filarmonicii Dinu Lipatti, 19:00 -08.02 Bistrița - Palatul Culturii, 19:00 -12.02 Arad - Sala Filarmonicii Arad, 19:00 -13.02 Jimbolia - Casa de Cultură, 19:00 -14.02 Timișoara - Sala Capitol, 19:00 -15.02 Lugoj - Casa de Cultură Traian Grozăvescu, 19:00 -17.02 Deva – Centrul Cultural Drăgan Muntean, 19:00 -18.02 Oradea - Muzeul Țării Crișurilor, 19:00 -19.02 Cluj - Euphoria Music Hall, 18:00 open door • 19:30 concert -21.02 Alba Iulia - Sala Dietei, Palatul Principilor, 19:00 -23.02 Pitești - Sala Filarmonicii, 19:00 -24.02 Piatră Neamț - Sala Calistrat Hogaș, 18:00 -27.02 Botoşani - Casa de Cultură a Sindicatelor, 18:30 -01.03 București - Concert privat Institutul Clinic Fundeni -06.03 Sibiu - Sala Thalia, 19:00 -08.03 București - Ateneul Român, 18:00 open door • 19:00 concert

Analia Selis invită publicul și sponsorii să se alăture acestui proiect, promițând o experiență muzicală de înaltă calitate, care îmbină virtuozitatea artiștilor argentinieni cu talentul muzicienilor români și cu un puternic mesaj social.

„Ca artiști avem nevoie de ajutorul vostru pentru a putea oferi publicului un proiect de calitate. În speranța că o să vă placă proiectul meu, și că o să puteți să ne sprijiniți”, a fost mesajul artistei.