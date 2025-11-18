Guvernul britanic interzice specula cu bilete la spectacole sau sport

Guvernul Regatului Unit intenționează să interzică revânzarea biletelor la concerte la prețuri supraevaluate, într-un efort de a proteja consumatorii și de a împiedica speculațiile prin intermediul site-urilor de revânzare.

Măsura vizează site-urile care vând bilete la mai multe ori valoarea nominală, după ce acestea au fost cumpărate în cantități mari folosind programe automate.

Ministrii se pregătesc să anunțe un pachet de măsuri menite să reglementeze piața secundară a biletelor, în contextul în care fanii și artiștii au criticat creșterea bruscă a prețurilor pentru evenimente populare.

Manifestul Partidului Laburist promitea protecții mai puternice pentru a preveni înșelăciunile și pentru a împiedica accesul publicului la evenimente din cauza revânzării exagerate a biletelor.

Inițial, consultarea publică privind modificările legislative a luat în discuție posibilitatea de a limita prețurile revânzate la maximum 30% peste valoarea nominală a biletului.

Totuși, potrivit unor rapoarte publicate de The Guardian și Financial Times, oficialii guvernamentali se așteaptă să stabilească ca prețul maxim al revânzării să fie echivalent cu valoarea nominală a biletului, deși taxele suplimentare ar putea fi adăugate la acest preț.

Guvernul nu a făcut comentarii oficiale pe marginea acestor rapoarte.

Această decizie survine după controverse legate de prețurile dinamice ale biletelor la concerte, declanșate în urma vânzării biletelor pentru reuniunea trupei Oasis în septembrie 2024, când fanii au raportat creșteri semnificative ale prețurilor în timp ce așteptau în cozi virtuale.

Sir Keir Starmer a declarat că va aborda problema biletelor inaccesibile și a promis să „preia controlul” asupra politicii de prețuri dinamice, asigurând accesul la bilete la prețuri rezonabile.

Săptămâna trecută, artiști precum Coldplay, Dua Lipa și Radiohead s-au alăturat unei campanii menite să „restabilească încrederea în sistemul de ticketing”.

Robert Smith de la The Cure și câștigătorul Mercury Prize, Sam Fender, au cerut guvernului să respecte promisiunea de a limita prețurile de revânzare și de a „democratiza accesul publicului la artă”.

Printre semnatari se numără organizații precum Which?, FanFair Alliance, O2, Football Supporters’ Association, precum și asociații reprezentând industria muzicală și teatrală, manageri, săli de spectacol și distribuitori de bilete.

Rocio Concha, director de politici și advocacy la Which?, a declarat:

„Aceasta este o veste excelentă pentru fanii muzicii și ai sportului. Un plafon de preț stabilit la valoarea nominală a biletului plus taxe va limita intervenția revânzătorilor profesioniști și va readuce biletele în mâinile fanilor reali.

De prea mult timp, fanii care au ratat vânzarea inițială au fost păcăliți de site-urile de revânzare și au fost nevoiți să plătească sume exagerate pentru a-și vedea artiștii favoriți sau echipa preferată.

Guvernul trebuie să asculte această coaliție de artiști, fani și organizații de consumatori și să acorde prioritate acestei măsuri prin includerea legislației necesare în discursul regelui.”

Compania-mamă a Ticketmaster, Live Nation Entertainment, a declarat că sprijină interzicerea revânzării biletelor peste valoarea nominală.

Reprezentanții companiei au menționat:

„Live Nation sprijină pe deplin planul Guvernului de a interzice revânzarea biletelor peste valoarea nominală.

Ticketmaster limitează deja toate revânzările din Regatul Unit la prețuri de valoare nominală, iar aceasta este un pas major înainte pentru fani.

Încurajăm și alte piețe din întreaga lume să adopte politici similare, axate pe beneficiul fanilor.”