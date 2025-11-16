Țările în care nu există cluburi. Distracția este interzisă

Țările în care nu există cluburi. Viața de noapte, muzica și cluburile sunt elemente centrale ale culturii urbane moderne, însă în anumite țări acestea lipsesc aproape complet, fie din motive religioase, fie din cauza legislației stricte.

În timp ce orașe precum New York, Berlin sau Ibiza sunt renumite pentru petrecerile lor nocturne și scenele de clubbing, în alte colțuri ale lumii distracția în cluburi este limitată, supravegheată strict sau chiar interzisă.

Arabia Saudită este unul dintre cele mai cunoscute exemple de țară fără cluburi. Până în ultimii ani, muzica live, dansul și consumul de alcool erau strict interzise. În 2018, autoritățile au început să relaxeze unele restricții, permițând organizarea de concerte și evenimente publice, însă cluburile de noapte și petrecerile de tip occidental rămân inexistente.

Cei care locuiesc în Arabia Saudită au la dispoziție opțiuni limitate pentru distracție: cafenele, centre comerciale și cinematografe recent deschise. Autoritățile promovează evenimente culturale și sportive în locul petrecerilor de club, iar consumul de alcool rămâne strict interzis pentru cetățenii saudiți, fiind permis doar în anumite zone pentru străini.

Afganistanul este o altă țară în care viața de noapte aproape că nu există. Sub regimul taliban, muzica în spații publice, dansul și întâlnirile în baruri sau cluburi sunt interzise. Socializarea tinerilor în contextul petrecerilor de tip occidental nu este permisă, iar cinematografele și discotecile au fost închise sau nici nu au existat în ultimele decenii.

Tinerii aflați în Afganistan se bazează pe întâlniri private sau activități culturale tradiționale pentru a socializa. Un tânăr afgan a spus: „Nu avem unde să mergem să ne simțim liberi, trebuie să ne vedem acasă sau în spații private.” Restricțiile religioase și culturale fac ca ideea de club sau viață de noapte occidentală să fie practic imposibilă.

Iranul are reguli stricte privind distracția publică, mai ales pentru tineri. Cluburile de noapte și barurile cu muzică live sunt interzise, iar alcoolul este complet interzis. În schimb, orașele iraniene oferă tinerilor alternative precum cafenele culturale, săli de cinema și festivaluri muzicale aprobate de stat.

Autoritățile monitorizează îndeaproape evenimentele publice și limitează interacțiunea între sexe în spațiile de petrecere. Tinerii care caută experiențe similare cu cele din Occident trebuie să se limiteze la întâlniri private sau la evenimente online.

O studentă iraniană a explicat: „Ne place muzica și dansul, dar trebuie să fim foarte atenți la locurile și contextul în care ne întâlnim. Nu putem merge la cluburi, așa că ne adaptăm.”

În Coreea de Nord, viața de noapte este aproape inexistentă pentru cetățenii obișnuiți. Cluburile, barurile și discotecile sunt accesibile doar unei elite restrânse sau turiștilor străini, iar în restul țării tinerii se pot bucura doar de evenimente culturale oficiale sau de sărbători de stat.

Muzica și dansul sunt strict reglementate, fiind folosite ca instrumente de propagandă și promovare a ideologiei guvernamentale. Orice formă de petrecere „liberă” sau club de tip occidental este considerată ilegală. Potrivit unor rapoarte internaționale, cei care încearcă să organizeze petreceri private riscă pedepse severe.

În aceste țări, absența vieții de noapte este determinată de mai mulți factori. În primul rând, normele religioase stricte interzic consumul de alcool și activitățile de divertisment considerate „imorale”. În al doilea rând, regimurile politice sau autoritățile locale limitează spațiile publice pentru petreceri, pentru a controla comportamentul populației.

Chiar și în locurile unde viața de noapte este legală, restricțiile culturale și sociale fac ca tinerii să caute alternative mai discrete, cum ar fi întâlniri private, evenimente în campusuri universitare sau activități culturale și sportive.

În lipsa cluburilor, tinerii din aceste țări și-au creat propriile forme de socializare și distracție. Cafenelele și restaurantele devin locuri de întâlnire, în timp ce evenimentele culturale sau festivalurile tradiționale le oferă posibilitatea de a se întâlni și de a se exprima artistic. Unele orașe au început să permită activități muzicale limitate sau proiecții de filme, dar acestea sunt strict controlate de autorități.