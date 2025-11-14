Sfârșit de eră în rock: David Coverdale s-a retras din muzică

David Coverdale, legendarul solist care a cântat pentru Deep Purple în anii ’70 și a condus timp de cinci decenii trupa Whitesnake, a anunțat retragerea oficială din activitatea muzicală. Anunțul a fost făcut public printr-un videoclip, în care artistul le-a mulțumit fanilor și colaboratorilor pentru sprijinul oferit de-a lungul carierei.

„După mai bine de 50 de ani de călătorie incredibilă, simt că este momentul să renunț la pantofii mei de rock ‘n’ roll și la blugii mulați. Este timpul să mă bucur de pensionare”, a declarat Coverdale.

Artistul a ajuns în vârful carierei în 1987, odată cu hiturile mondiale „Here I Go Again” și „Is This Love” ale trupei Whitesnake. Videoclipurile acestor piese, în care apărea și Tawny Kitaen, fosta iubită a lui Coverdale, au rulat constant pe MTV, plasând trupa alături de Def Leppard, U2 și INXS.

Înainte de acest succes, el a fost vocea principală a trupei Deep Purple între 1973 și 1976, alături de basistul Glenn Hughes. În această formulă, trupa a lansat albumele „Burn”, „Stormbringer” și „Come Taste the Band”, efectuând turnee internaționale până la destrămarea trupei, după moartea chitaristului Tommy Bolin.

În 1993, artistul a colaborat cu Jimmy Page într-un proiect numit Coverdale-Page. Albumul nu a avut succes comercial, iar turneul a fost întrerupt după câteva concerte în Japonia.

Deși popularitatea trupei a scăzut în urma revoluției alt-rock din anii ’90, Whitesnake a continuat să lanseze albume și să susțină turnee. Ultimul material discografic, „Flesh & Blood”, a fost lansat în 2019, iar ultimul concert cu Coverdale a avut loc în iunie 2022 la Hellfest, Franța.

Coverdale a explicat că sănătatea l-a determinat să ia această decizie: „Anul trecut am avut cea mai gravă infecție sinusoidală din viața mea. Am urmat tratamente lungi și dificile, iar ca interpret, astfel de probleme afectează profund.”

În lipsa lui Coverdale, fanii Whitesnake pot experimenta muzica trupei prin concertele susținute de foști membri sub titulatura Whitesnake Experience.