Monden

Sfârșit de eră în rock: David Coverdale s-a retras din muzică

Comentează știrea
Sfârșit de eră în rock: David Coverdale s-a retras din muzicăDavid Coverdale. Sursa foto Wikipedia
Din cuprinsul articolului

David Coverdale, legendarul solist care a cântat pentru Deep Purple în anii ’70 și a condus timp de cinci decenii trupa Whitesnake, a anunțat retragerea oficială din activitatea muzicală. Anunțul a fost făcut public printr-un videoclip, în care artistul le-a mulțumit fanilor și colaboratorilor pentru sprijinul oferit de-a lungul carierei.

David Coverdale s-a retras din muzică

„După mai bine de 50 de ani de călătorie incredibilă, simt că este momentul să renunț la pantofii mei de rock ‘n’ roll și la blugii mulați. Este timpul să mă bucur de pensionare”, a declarat Coverdale.

 

View this post on Instagram

 

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   15-16 noiembrie 2025. Despre lăcomie
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   15-16 noiembrie 2025. Despre lăcomie
Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară
Anestezia pentru copii la stomatolog. Când devine, de fapt, necesară

A post shared by David Coverdale (@whitesnake)

Artistul a ajuns în vârful carierei în 1987, odată cu hiturile mondiale „Here I Go Again” și „Is This Love” ale trupei Whitesnake. Videoclipurile acestor piese, în care apărea și Tawny Kitaen, fosta iubită a lui Coverdale, au rulat constant pe MTV, plasând trupa alături de Def Leppard, U2 și INXS.

A susținut numeroase turnee

Înainte de acest succes, el a fost vocea principală a trupei Deep Purple între 1973 și 1976, alături de basistul Glenn Hughes. În această formulă, trupa a lansat albumele „Burn”, „Stormbringer” și „Come Taste the Band”, efectuând turnee internaționale până la destrămarea trupei, după moartea chitaristului Tommy Bolin.

În 1993, artistul a colaborat cu Jimmy Page într-un proiect numit Coverdale-Page. Albumul nu a avut succes comercial, iar turneul a fost întrerupt după câteva concerte în Japonia.

Deși popularitatea trupei a scăzut în urma revoluției alt-rock din anii ’90, Whitesnake a continuat să lanseze albume și să susțină turnee. Ultimul material discografic, „Flesh & Blood”, a fost lansat în 2019, iar ultimul concert cu Coverdale a avut loc în iunie 2022 la Hellfest, Franța.

David Coverdale are probleme mari de sănătate

Coverdale a explicat că sănătatea l-a determinat să ia această decizie: „Anul trecut am avut cea mai gravă infecție sinusoidală din viața mea. Am urmat tratamente lungi și dificile, iar ca interpret, astfel de probleme afectează profund.”

În lipsa lui Coverdale, fanii Whitesnake pot experimenta muzica trupei prin concertele susținute de foști membri sub titulatura Whitesnake Experience.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:09 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   15-16 noiembrie 2025. Despre lăcomie
20:00 - Senator din partidul lui Lazarus, fost SOS, acuzat de furt. El spune că e confuzie. Poliția l-a văzut pe camere
19:51 - Ambasadorul Rusiei, chemat la MAE: I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spaţiului aerian al României 
19:43 - Sfântul Sinod: Postul Crăciunului trebuie trăit prin rugăciune și ajutorarea aproapelui
19:38 - Pariurile sportive în România-evoluție, siguranță și responsabilitate
19:29 - Lupta pentru președinția Directoratului Hidroelectrica. Șansele se împart între un manager specializat în energie și ...

HAI România!

Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Scandalul și ecranul. De la Marș TV la păruiala ONG-istelor. „7x7” cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn

Proiecte speciale