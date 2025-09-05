Monden Din umbra durerii, în lumina scenei. Testamentul unui artist etern







Freddie Mercury, legendarul solist al formației Queen, ar fi împlinit 79 de ani. A avut o viață scurtă: a murit la doar 45 de ani, pe 24 noiembrie 1991. Muzica sa, însă, este nemuritoare.

Farrokh Bomi Bulsara, cunoscut mai târziu sub numele de Freddie Mercury, s-a născut la 5 septembrie 1946, la Stone Town, în Zanzibar. Numele de familie „Bulsara” provine din orașul Bulsar, situat în sudul statului Gujarat, India Britanică. Părinții săi, Bomi și Jer Bulsara, erau de origine parsi, o comunitate religioasă mică, dar puternic atașată de tradiții.

Copilăria și-a petrecut-o în India, iar la doar șapte ani a început studiul pianului. Un an mai târziu, părinții îl înscriu la un internat cu educație britanică, în Panchgani, unde colegii îi dau porecla „Freddie”.

În 1964, familia Bulsara se mută din Zanzibar în Anglia. După absolvirea facultății, Freddie duce o viață modestă: vinde haine second-hand și lucrează pe aeroportul Heathrow. Totuși, în spatele acestei aparente banalități, se contura o personalitate artistică uriașă.

Aprilie 1970 este momentul decisiv. Freddie pune bazele trupei Queen alături de chitaristul Brian May și toboșarul Roger Taylor. Atunci decide și schimbarea numelui său: din Bulsara devine Mercury. În 1971, basistul John Deacon completează formula clasică a grupului.

Un an mai târziu, Freddie își dovedește și talentul grafic, creând „Queen crest”, celebrul logo al trupei: un Q imens, încadrat de simbolurile zodiacale ale membrilor formației.

Primul album al Queen este bine primit, dar adevărata explozie are loc în 1975, odată cu „A Night at the Opera”. „Bohemian Rhapsody”, compusă aproape integral de Freddie, devine un fenomen mondial. Atât melodia, cât și videoclipul – avangardist pentru acea vreme – au redefinit modul în care muzica putea fi prezentată publicului.

În 1984, după întâlnirea cu Giorgio Moroder, Mercury lansează primul său single solo, „Love Kills”, pentru varianta modernizată a filmului „Metropolis”. Un an mai târziu, apare albumul „Mr. Bad Guy”, iar Freddie colaborează la comedia muzicală „Time” cu Dave Clark.

Momentul de vârf al acestei perioade este însă colaborarea cu soprana Montserrat Caballé. În 1988, apare albumul „Barcelona”, aclamat de critici, cântec ce devine ulterior imn al orașului Barcelona și temă oficială a Jocurilor Olimpice din 1992.

Albumul „A Kind of Magic” (1986), inspirat din filmul „Highlander”, marchează o nouă etapă. Turneul european „Magic Tour” aduce spectacole grandioase, inclusiv celebrul „Live at Wembley”, unde Mercury apare în mantie regală și coroană, încheind cu „God Save the Queen”.

De-a lungul carierei, Queen a susținut peste 700 de concerte în întreaga lume. Grupul a umplut stadioane în America de Sud, doborând recorduri de audiență, iar concertul de la Budapesta din 1986 a reunit 80.000 de spectatori.

În 1987, medicii îi dau verdictul crunt: Freddie Mercury este infectat cu HIV. Totuși, artistul continuă să compună și să înregistreze. Clipurile pieselor „I’m Going Slightly Mad” sau „These Are the Days of Our Lives” arată un Mercury slăbit, dar încă plin de dorința de a cânta. „The Show Must Go On” devine testamentul său artistic.

Pe 23 noiembrie 1991, Freddie recunoaște public că are SIDA. O zi mai târziu, la doar 45 de ani, se stinge din viață. Funeraliile, discrete, au respectat tradițiile religiei parsi.

La 20 aprilie 1992, pe stadionul Wembley, are loc „Freddie Mercury Tribute Concert”, cu artiști precum Elton John, George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Guns N’ Roses sau Metallica. Tot atunci, membrii trupei fondează Mercury Phoenix Trust, organizație dedicată luptei împotriva HIV/SIDA.

Pe malul lacului Léman din Montreux se ridică statuia lui Freddie Mercury, în ipostaza memorabilă de la Wembley.

Freddie Mercury a lăsat jumătate din averea sa logodnicei Mary Austin, pe care o considera „dragostea vieții lui”. Ea a moștenit vila din Londra, evaluată la 20 de milioane de lire, și drepturi care i-au adus zeci de milioane de euro după succesul filmului „Bohemian Rhapsody” (2018).

Un gest emoționant din testament a fost clauza prin care magazinul Fortnum & Mason trebuia să trimită anual coșuri de Crăciun persoanelor apropiate lui. Elton John a povestit cum, la o lună după moartea prietenului său, a primit un astfel de cadou, însoțit de o felicitare semnată „Melina”, numele de scenă pe care Freddie îl folosea în joacă.

Cercetători europeni au analizat vocea lui Mercury, publicând rezultatele în „Logopedics Phoniatrics Vocology”. Concluzia: deși nu s-a confirmat mitul celor patru octave, Freddie avea o voce naturală de bariton, pe care o controla ca un tenor, utilizând tehnici apropiate de cele ale călugărilor tibetani. Vibrato-ul său rapid și neregulat, armoniile inferioare și controlul desăvârșit l-au făcut unic.

O stradă din Londra a fost redenumită „Freddie Mercury Close”, chiar lângă sediul Organizației Mondiale a Zoroastrismului. Trupa Queen nu a fost desființată oficial, dar fiecare membru și-a urmat cariera solo.