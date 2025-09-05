Justitie În sfârșit, audieri în cazul copilului lăsat de medici să moară, la aproape un an de la tragedie







Cei doi medici care au lăsat să moară un copil cu peritonită, spunând că nu au competență pediatrică, ar urma să fie audiați la sediul Poliției Târgu Jiu, conform informațiilor obținute de EVZ. Investigația se desfășoară sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Luat la întrebări de mama copilului, unul dintre ei a afirmat că nu își reproșează nimic legat de modul în care a gestionat cazul adolescentului.

„Puteam să îl operez eu?”, a spus medicul.

În noiembrie 2024, un adolescent a ajuns la urgențe cu peritonită, însă în oraș nu s-a găsit niciun medic care să îl opereze și nicio ambulanță care să îl transporte în alt județ. În acest caz, Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Ulterior, Direcția de Sănătate Publică l-a sancționat chirurgul care era de gardă în seara tragediei și a refuzat să îl opereze pe adolescent. De asemenea, amendat a fost și medicul de la unitatea de primiri urgențe.

„O sancțiune de 3.000 de lei a fost aplicată medicului chirurg pentru nerespectarea legii 95 / 2006, mai exact art.163”, anunța DSP.

Articolul 163 din legea privind reforma în domeniul Sănătății, menționat de reprezentanta DSP, a fost modificat în septembrie printr-o ordonanță de urgență și stabilește că „persoanele cu vârste între 15 și 21 de ani pot beneficia de servicii medicale în orice unitate sanitară.” Practic, chirurgul de gardă ar fi avut posibilitatea să îl trateze pe Andrei.

Celuilalt medic sancționat de DSP i se reproșează că nu a consemnat, în timp real, în fișa de observație, orele la care s-au făcut intervențiile în cazul lui Andrei. De la momentul în care băiatul a ajuns la spitalul din Târgu Jiu și până la moartea sa, fără a fi operat, au trecut aproape șase ore.

Anchetele deschise urmăresc și motivele pentru care a fost necesar să fie chemată o ambulanță cu medic de la o sută de kilometri distanță, pentru a-l transfera pe adolescent la Spitalul din Craiova. La serviciul de ambulanță din Gorj, multe ture se desfășurau fără medic, situație care s-a repetat și în noaptea în care Andrei a murit.

La finalul lunii aprilie, cercetarea disciplinară în cazul pacientului de 16 ani a fost finalizată, iar raportul comisiei a fost înaintat managerului unității sanitare. Pe baza concluziilor raportului, managerul a dispus aplicarea mai multor sancțiuni: reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru medicul specialist în medicină de urgență, avertisment scris pentru medicul șef al unității de primiri urgențe și reducerea salariului de bază cu 10% pe o perioadă de trei luni pentru medicul primar specializat în chirurgie generală.

„Comisia de cercetare disciplinară a verificat respectarea protocoalelor, procedurilor, atribuţiilor din fişele de post, prevederilor Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi ale Regulamentului Intern, precum şi respectarea legislaţiei în vigoare”, spuneau reprezentanții Spitalului de Urgență Târgu Jiu.