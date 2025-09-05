International Jaful tezaurului dacic de la Muzeul Drents. Trei suspecți, excluși din anchetă. Motivarea Parchetului olandez







Trei dintre cei patru suspecți implicați în jaful tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Assen, Olanda, nu vor fi urmăriți penal, a anunțat Parchetul olandez. Jaful a avut loc pe 25 ianuarie 2025, fiind furate patru artefacte dacice de aur, inclusiv coiful de la Coțofenesti și trei brățări.

Procurorii au motivat că rolul celor trei suspecți a fost prea mic și nu se poate demonstra că știau că acțiunile lor erau legate de furt.

Un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard va fi audiat cu ușile închise, fiind acuzat de furtul plăcuțelor de înmatriculare folosite la jaful muzeului.

Jan B., 20 de ani, Bernhard Z., 35 de ani, și Douglas Chesley W., 36 de ani, sunt acuzați de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unei bombe cu artificii la intrarea pentru mărfuri. Mașina folosită la fugă a fost găsită arsă sub un viaduct. Conform declarațiilor lui Jan B., Douglas Chesley W. ar fi coordonat jaful. Toți cei trei își păstrează dreptul la tăcere.

Artefactele dacice furate sunt extrem de valoroase din punct de vedere istoric și cultural. Jaful a ridicat probleme de securitate pentru muzeele care expun tezaure internaționale. Ancheta continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale furtului și gradul de implicare al fiecărui suspect. Muzeul a intensificat măsurile de securitate pentru expozițiile viitoare.

România va primi 5,7 milioane de euro despăgubire în urma furtului tezaurului dacic de la Muzeul Drents din Olanda, a anunțat Muzeul Național de Istorie a României, în luna iulie.

Potrivit MNIR, procedura de compensare financiară se desfășoară conform prevederilor standard aplicabile în astfel de situații. Aceasta se bazează pe clauzele incluse în polița de asigurare încheiată pentru obiectele culturale expuse în cadrul expoziției din Olanda.

„Procedura privind compensarea financiară a prejudiciului rezultat în urma furtului celor patru bunuri aparținând patrimoniului cultural național al României, expuse în cadrul Muzeului Drents, se desfășoară în conformitate cu prevederile standard aplicabile în asemenea situații, care sunt întotdeauna indicate în asigurările pentru bunurile incluse în expoziții”, a transmis MNIR.