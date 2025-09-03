International Disney plătește despăgubiri imense, pentru că a colecat ilegal date personale ale copiilor







Compania Walt Disney va trebui să plătească suma de 10 milioane de dolari pentru a rezolva acuzațiile Comisiei Federale pentru Comerț din SUA (FTC), legate de modul ilegal prin care s-a realizat colectarea datelor personale ale copiilor, conform Reuters.

Este vorba despre persoanele care au vizionat videoclipuri destinate copiilor pe YouTube, fără a informa părinții sau a obține consimțământul acestora.

Plângerea care vizează celebra companie susținea că etichetarea incorectă a videoclipurilor permitea celor de la Disney, prin intermediul YouTube, să colecteze date personale de la spectatorii videoclipurilor destinate copiilor cu vârsta sub 13 ani. Și să utilizeze astfel aceste date pentru publicitate direcționată către copii.

Acuzațiile vizau încălcarea regulamentului SUA, privind protecția confidențialității online a copiilor. Regula impune site-urilor web, aplicațiilor și altor servicii online ce sunt destinate copiilor sub 13 ani să informeze părinții cu privire la datele personale pe care le colectează. Și, mai departe, să obțină consimțământul verificabil al adulților înainte de a colecta astfel de informații, potrivit FTC.

În acest context, reprezentanții Disney trebuie să implementeze un program de desemnare a publicului, pentru a se asigura că videoclipurile sale sunt direcționate corespunzător ca fiind „realizate pentru copii”, acolo unde este cazul, conform sursei citate.

„Acest acord nu vizează platformele digitale deținute și operate de Disney, ci se limitează la distribuirea unei părți din conținutul nostru pe platforma YouTube", a declarat un purtător de cuvânt al corporației.

„Disney are o lungă tradiție în respectarea celor mai înalte standarde de conformitate cu legile privind confidențialitatea copiilor și rămânem angajați să investim în instrumentele necesare pentru a continua să fim lideri în acest domeniu”, a mai precizat reprezentantul companiei.