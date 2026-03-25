OpenAI anunță închiderea generatorului video Sora la doar câteva luni de la lansare

OpenAI a anunțat marți, în mod neașteptat, că va renunța la generatorul său video bazat pe inteligență artificială, Sora, la doar șase luni după lansarea aplicației dedicate care permitea utilizatorilor să creeze și să distribuie clipuri video hiper-realiste, potrivit The Guardian.

Decizia marchează o schimbare bruscă de direcție pentru companie, în contextul în care produsul atrăsese rapid atenția publicului și devenise popular în rândul utilizatorilor.

Anunțul a fost făcut printr-un mesaj publicat pe platforma X, în care compania a transmis un mesaj comunității: „Pentru toți cei care au creat cu Sora, au distribuit și au construit o comunitate în jurul acesteia: vă mulțumim. Ceea ce ați realizat cu Sora a contat și știm că această veste este dezamăgitoare.”

Sora a fost pusă la dispoziția publicului pentru prima dată la finalul anului 2024, însă popularitatea sa a crescut semnificativ abia după lansarea versiunii Sora 2 și a aplicației independente, în septembrie. La scurt timp după lansare, aplicația a ajuns pe primul loc în topul magazinului de aplicații Apple.

Utilizatorii au generat rapid o varietate de videoclipuri, de la conținut absurd până la scenarii creative neobișnuite, precum „Diana, Prințesa de Wales făcând parkour” sau „câini conducând mașini”. Aceste creații au contribuit la viralizarea platformei și la creșterea vizibilității acesteia la nivel global.

În ciuda succesului inițial, platforma a fost și subiectul unor critici legate de tipul de conținut generat. Printre problemele semnalate s-au numărat videoclipuri violente sau rasiste, utilizarea personajelor protejate de drepturi de autor, precum și riscurile asociate deepfake-urilor și dezinformării.

Cu doar o zi înainte de anunțul privind închiderea, OpenAI publicase un articol intitulat „Creating with Sora safely”, în care detalia măsurile adoptate pentru a face platforma mai sigură, în special pentru utilizatorii tineri. Compania menționa introducerea unor reguli mai stricte împotriva conținutului dăunător, inclusiv materiale sexuale, propagandă teroristă sau promovarea autovătămării.

Decizia de a închide Sora vine la scurt timp după semnarea unui parteneriat între OpenAI și compania Walt Disney, în urmă cu trei luni. Acordul, valabil pe o perioadă de trei ani, permitea utilizatorilor să creeze videoclipuri folosind peste 200 de personaje licențiate din universuri precum Marvel, Pixar și Star Wars.

În urma anunțului, un purtător de cuvânt al companiei Walt Disney a confirmat încetarea colaborării: „Pe măsură ce domeniul emergent al inteligenței artificiale evoluează rapid, respectăm decizia OpenAI de a ieși din zona generării video și de a-și redirecționa prioritățile.”

Acesta a adăugat: „Apreciem colaborarea constructivă dintre echipele noastre și ceea ce am învățat din aceasta și vom continua să colaborăm cu platforme AI pentru a găsi noi modalități de a ajunge la public, adoptând în mod responsabil noile tehnologii care respectă proprietatea intelectuală și drepturile creatorilor.”

OpenAI nu a oferit încă un calendar exact pentru închiderea completă a platformei, însă a precizat că va reveni în curând cu detalii suplimentare. De asemenea, compania a anunțat că utilizatorii vor primi informații despre modul în care își pot salva videoclipurile create înainte de oprirea serviciului.

În acest moment, nu au fost comunicate motivele exacte ale deciziei, iar compania nu a indicat anterior că ar avea în plan retragerea produsului.