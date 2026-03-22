OpenAI pregătește o super aplicație. Ce vor putea face utilizatorii noului produs și cât va costa

Compania OpenAI lucrează la un proiect ambițios de integrare a principalelor sale produse într-o singură platformă desktop, o așa-numită „super-aplicație” care ar urma să includă browserul web, ChatGPT și instrumentul de programare Codex într-un singur ecosistem digital, potrivit CNBC.

Planul vizează consolidarea mai multor servicii care în prezent funcționează separat, într-o singură aplicație unificată, cu scopul de a simplifica experiența utilizatorilor și de a reduce fragmentarea dintre diferitele instrumente de inteligență artificială și productivitate. Ideea este ca utilizatorii să poată naviga, genera conținut și scrie cod fără a mai comuta între aplicații diferite.

Proiectul face parte dintr-o strategie mai largă de reorganizare internă a companiei. În acest proces, un rol central îl va avea Fidji Simo, care conduce divizia de aplicații a OpenAI. Ea va coordona dezvoltarea acestei platforme integrate, cu sprijinul conducerii executive a companiei.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Fidji Simo a spus că evoluția produselor OpenAI intră într-o etapă în care este necesară concentrare maximă pe direcțiile care au demonstrat deja rezultate. Ea a explicat că, în dezvoltarea tehnologică, există perioade de explorare, urmate de momente în care proiectele promițătoare trebuie accelerate și prioritizate.

Potrivit declarațiilor sale, instrumente precum Codex au început să arate potențial real de utilizare în rândul dezvoltatorilor, ceea ce justifică o concentrare mai mare a resurselor asupra acestor produse. Oficialul OpenAI a transmis că obiectivul principal al companiei este executarea eficientă a proiectelor deja validate, nu dispersarea atenției pe direcții secundare.

În cadrul unor discuții interne, Simo a insistat asupra nevoii de focus strategic, afirmând că prioritatea actuală este implementarea coerentă și eficientă a planurilor deja stabilite. Această abordare reflectă o schimbare de ritm în modul în care OpenAI își gestionează dezvoltarea produselor.

Decizia de a crea o aplicație unificată vine într-un moment în care OpenAI se confruntă cu o competiție tot mai puternică pe piața inteligenței artificiale, în special din partea companiei Anthropic, care își extinde rapid oferta de soluții AI pentru utilizatori și dezvoltatori.

În acest context, integrarea ChatGPT, a browserului web și a instrumentului Codex într-o singură platformă este văzută ca o modalitate de a întări poziția OpenAI pe piață și de a oferi un ecosistem mai coerent pentru utilizatori, într-un moment în care industria AI evoluează rapid și devine tot mai competitivă.