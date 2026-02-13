Albă ca Zăpada, un remake cu final nefericit. Disney pierde milioane în ciuda rambursării guvernamentale

Remake-ul live-action „Albă ca Zăpada”, lansat de Disney în 2025, a înregistrat pierderi financiare considerabile, potrivit unei analize publicate de revista Forbes.

Documentele financiare depuse în Regatul Unit indică un cost de producție ridicat și încasări sub nivelul necesar pentru recuperarea investiției. Informațiile apar după o perioadă îndelungată marcată de controverse și dezbateri publice legate de proiect.

Datele au devenit publice în contextul în care filmul a fost realizat în Marea Britanie, unde legislația impune cerințe stricte de raportare financiară pentru companiile implicate în producțiile cinematografice.

Documentele financiare arată un cost total de 336,5 milioane de dolari pentru realizarea filmului. Publicația explică faptul că aceste detalii au putut fi analizate deoarece filmările au avut loc în Regatul Unit.

Pentru a produce filmul pe teritoriul britanic, Disney a înființat o companie subsidiară, Hidden Heart Productions, structură necesară pentru respectarea normelor locale.

Aceste reguli, asociate cu facilitățile fiscale oferite industriei cinematografice, presupun transparență extinsă privind cheltuielile.

Caroline Reid, colaborator Forbes, a scris:

„În 2023, acest autor a dezvăluit în ziarul britanic Daily Mail că până la 31 iulie 2022 Disney cheltuise deja 183,3 milioane de dolari pentru realizarea Snow White, deși filmările principale tocmai se încheiaseră.”

Aceasta a adăugat că:

„Ultimul set de documente acoperă anul până la 31 decembrie 2024, cu mai puțin de trei luni înainte de debutul filmului, oferind o imagine aproape completă a costurilor.”

Potrivit aceleiași analize, guvernul britanic a rambursat 64,9 milioane de dolari din costurile eligibile ale producției. Această sumă a redus cheltuielile nete la 271,6 milioane de dolari.

Cu toate acestea, încasările din cinematografe nu au atins nivelul necesar pentru echilibrarea investiției. Reid a explicat mecanismul distribuirii veniturilor în industrie:

„Suma pe care cinematografele o plătesc studiourilor este cunoscută în industrie drept taxă de închiriere.”

Ea a citat cercetarea consultantului Stephen Follows, conform căreia operatorii de cinematografe păstrează, în medie, 49% din încasări. Pe baza acestei proporții, Forbes estimează că Disney ar fi obținut aproximativ 102,9 milioane de dolari din exploatarea filmului în sălile de cinema.

Calculul prezentat indică o pierdere de aproximativ 168,7 milioane de dolari după deducerea costurilor nete.

Analiza Forbes subliniază că bugetul filmului „Snow White” a depășit costurile unor producții anterioare ale studioului.

Reid a notat:

„Cele 336,5 milioane de dolari cheltuite pentru Snow White sunt mai mari decât costurile Rogue One: A Star Wars Story, Guardians of the Galaxy și versiunea live-action Beauty and the Beast, care a generat 1,3 miliarde de dolari în 2017.”

Proiectul a fost însoțit de controverse încă din faza de dezvoltare. În 2022, actorul Peter Dinklage a criticat public decizia de a reface povestea clasică, declarând că este „o poveste extrem de învechită despre șapte pitici care trăiesc într-o peșteră”.

Ulterior, Disney a analizat modificări creative privind reprezentarea personajelor piticilor. Presa internațională a relatat că studioul ar fi luat în calcul înlocuirea acestora cu „creaturi magice”, variantă abandonată ulterior în favoarea unor personaje generate pe calculator.

Actrița Rachel Zegler, interpreta rolului principal, a generat la rândul său reacții publice după comentarii referitoare la filmul animat original din 1937 și declarații publicate pe rețelele sociale.

Publicația OutKick a caracterizat rezultatul financiar drept:

„Una dintre cele mai mari pierderi din istoria box office-ului, în termeni de valoare absolută.”

Datele financiare analizate reflectă diferența dintre costurile de producție, rambursările fiscale și veniturile provenite din distribuția cinematografică.