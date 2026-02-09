Declin electoral pentru socialiști în Spania, după scrutinul din Aragón

Alegerile regionale desfășurate duminică în comunitatea autonomă Aragón, Spania, au adus o înfrângere semnificativă pentru Partidul Socialist (PSOE), condus la nivel național de premierul Pedro Sánchez, în timp ce formațiunea de dreapta Vox a înregistrat câștiguri substanțiale, potrivit Politico.

Rezultatul a redesenat echilibrul politic din regiune și a deschis calea unor negocieri dificile pentru formarea viitorului guvern regional.

Partidul Popular (PP), aflat la guvernare în Aragón, s-a clasat pe primul loc, obținând 34,3% din voturi. Cu toate acestea, cele 26 de mandate câștigate reprezintă o pierdere de două locuri față de legislatura anterioară și sunt insuficiente pentru a asigura o majoritate în parlamentul regional, format din 67 de locuri.

Socialiștii au obținut 24,3% din voturi, ceea ce le-a adus 18 mandate, însă rezultatul marchează o scădere de cinci locuri și egalează cel mai slab scor al partidului înregistrat vreodată în această regiune.

Aragón este adesea considerată un indicator al tendințelor politice naționale, fiind supranumită „Ohio-ul Spaniei” datorită capacității sale de a reflecta starea de spirit electorală la nivelul întregii țări.

Formațiunea de dreapta Vox a fost unul dintre principalii beneficiari ai scrutinului. Partidul a obținut 17,9% din voturi și 14 mandate, dublu față de rezultatul înregistrat la alegerile regionale din 2023. Creșterea confirmă performanțele solide ale Vox și în sondajele naționale recente.

Campania partidului s-a concentrat în special pe zonele rurale din Aragón, unde Vox a încercat să atragă voturile fermierilor nemulțumiți de reglementările Uniunii Europene.

Această strategie a contribuit la consolidarea sprijinului electoral și la repoziționarea partidului ca actor-cheie în viitoarele negocieri politice regionale.

Candidata socialiștilor, Pilar Alegría, a recunoscut dificultățile generate de rezultat. „Acesta nu este rezultatul pe care ni l-am dorit”, a declarat ea, adăugând că „în Aragón s-a deschis un orizont de incertitudine”.

Declarația reflectă îngrijorările partidului în contextul pierderii de influență într-o regiune considerată strategică.

Scrutinul din Aragón este primul dintr-o serie de trei alegeri regionale programate în următoarele luni în comunități conduse de Partidul Popular. Urmează alegeri în Castilla y León, în luna martie, și în Andaluzia, în luna iunie.

Atât conservatorii, cât și socialiștii au folosit campania din Aragón pentru a aborda teme de interes național.

PP a prezentat alegerile drept un referendum asupra guvernării lui Pedro Sánchez, afectată de scandaluri care au implicat partidul și aliații săi.

De asemenea, două accidente feroviare produse în luna ianuarie, soldate cu 47 de morți și perturbări majore ale traficului feroviar, au amplificat presiunea asupra executivului central.

Într-un parlament fragmentat, singura opțiune realistă pentru ca Partidul Popular să rămână la guvernare pare a fi o coaliție sau o formă de colaborare parlamentară cu Vox.

Alegerile anticipate au fost convocate de președintele regional Jorge Azcón după ce Vox și-a retras sprijinul pentru guvernul conservator. În contextul în care o parte dintre alegătorii PP au migrat către Vox, formațiunea de dreapta se află acum într-o poziție favorabilă pentru a solicita concesii politice în schimbul susținerii.