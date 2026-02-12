Performanța elevilor poate crește cu 25% prin arhitectura școlii. Analiză

Într-o perioadă în care școlile acordă o atenție tot mai mare curriculumului, tehnologiei și competențelor digitale, spațiul fizic în care învață elevii rămâne adesea un element subestimat al procesului educațional. Cu toate acestea, o analiză realizată de Romania Education Alliance (REA), prima rețea de școli private din România, care reunește instituții precum Mark Twain International School și Little London International Academy, evidențiază impactul pe care arhitectura campusului școlar îl poate avea asupra dezvoltării elevilor.

Conform sintezelor REA, un mediu de învățare proiectat corespunzător poate crește performanța elevilor cu până la 25% într-un an școlar, reflectând legături directe între designul spațiului, confortul psihologic, motivația și eficiența procesului de învățare.

Această corelație reiese din studii internaționale, care arată că factori precum lumina naturală, acustica optimizată, flexibilitatea mobilierului și existența zonelor colaborative contribuie la creșterea implicării elevilor și la îmbunătățirea rezultatelor școlare.

Analiza REA este susținută și de perspectivele pieței internaționale de arhitectură dedicate instituțiilor educaționale: piața globală de design pentru clădiri educaționale a depășit 21,9 miliarde de dolari în 2025 și este estimată să crească până la aproximativ 41,7 miliarde de dolari până în 2033, cu un ritm mediu anual de creștere de peste 8% în această perioadă.

În acest context, toate campusurile noi dezvoltate sub umbrela REA la nivel național presupun investiții substanțiale în arhitectură și facilități educaționale, concepute ca infrastructură strategică pentru susținerea creșterii pe termen lung. Această abordare reflectă direcția REA de a construi medii de învățare moderne, scalabile și adaptate cerințelor educației contemporane.

„Investiția în arhitectură este, de fapt, o investiție în succesul pe termen lung al unei școli performante și relevante în contextul educației private competitive - în capacitatea acesteia de a susține programe internaționale și naționale acreditate, de a oferi medii de învățare centrate pe elevi și adaptate noilor pedagogii, precum și de a crea experiențe formative de calitate, atât pentru elevi, cât și pentru profesori”, afirmă Anca Macovei Vlăsceanu, CEO Romania Education Alliance.

Pe termen mediu, REA vizează integrarea a peste 15 școli private din marile centre urbane ale țării – Cluj-Napoca, Timișoara, Brașov, Craiova, Sibiu, Constanța și Iași – și atingerea unui total de aproximativ 5.000 de elevi în rețea. Strategia de extindere va fi susținută în proporție de 40% prin dezvoltare organică, prin extinderea capacităților în campusurile existente și 60% prin aderarea de noi școli în orașe-cheie, unde cererea pentru educație privată este în creștere.

O investiție recentă într-un campus privat - noul campus Mark Twain International School Cosmopolis - ridică standardele pe piața educațională din România, depășind rolul de simplă clădire școlară și punând accent pe spații de învățare flexibile, laboratoare moderne și facilități dedicate comunității școlare.

Cel mai nou campus Mark Twain International School Cosmopolis, o investiție cumulată de 10 milioane de euro, dezvoltată împreună cu Opus Land Development, are o capacitate de 800 de elevi și se întinde pe aproape un hectar.

Cu o arhitectură cu tematică spațială, gândită pentru cunoaștere și explorare, campusul include două clădiri conectate, care însumează aproximativ 8.000 mp. Sălile de clasă sunt luminoase și spațioase, echipate cu table digitale interactive și resurse pentru predare dinamică, iar laboratoarele și atelierele susțin explorarea în STEM, AI, IT și științe, alături de spații pentru activități creative. Experiența educațională este completată de zone pentru lectură și socializare, spații exterioare pentru învățare, precum și facilități pentru sport și evenimente, într-un ansamblu proiectat cu soluții de eficiență energetică, ventilație cu aer proaspăt filtrat și iluminat inteligent.

Programele duale și bilingve de succes - trademark ale brandului Mark Twain IS (International Baccalaureate, Cambridge International, Programa Națională, Cambridge English) - sunt în curs de implementare și în noul campus, care oferă, prin arhitectura inovatoare, un mediu pentru performanța academică la standardele elevate demonstrate de școală de 31 de ani.