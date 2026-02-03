Casa Albă escaladează disputa cu Harvard. Administrația Trump solicită daune de 1 miliard de dolari

Administrația președintelui american Donald Trump a anunțat marți că solicită Universității Harvard plata a 1 miliard de dolari (aproximativ 930 de milioane de euro) ca despăgubire într-un conflict juridic în curs, contrazicând un raport al unei publicații americane potrivit căruia Casa Albă ar fi renunțat la o cerere anterioară de 200 de milioane de dolari, potrivit agenției Reuters.

Această cerere marchează o nouă escaladare în disputa dintre executivul federal și una dintre cele mai prestigioase universități din Statele Unite.

Conform anunțului făcut de Trump pe rețeaua sa de socializare Truth Social, administrația sa „acum caută un miliard de dolari”. El a respins raportul apărut în The New York Times, considerându-l „total greșit” și cerând o corectură.

În același mesaj, președintele american a acuzat universitatea de comportament nepotrivit, catalogând-o drept „Strongly Antisemitic” („profund antisemită”), fără a detalia în mod public prejudiciile specifice pe care le invocă în cererea de despăgubire.

Universitatea Harvard nu a oferit un răspuns oficial la solicitarea privind comentarii sau declarații în legătură cu noua cerere financiară.

Conflictul dintre administrația Trump și Harvard nu este un caz izolat, ci face parte dintr-o luptă mai amplă asupra rolului și politicilor universităților americane privind antisemitismul și ideologiile percepute ca fiind de stânga.

Administrația a anulat deja sute de granturi de cercetare acordate cercetătorilor de la Harvard, argumentând că universitatea nu a făcut suficient pentru a combate hărțuirea studenților evrei, potrivit surselor.

Această decizie a determinat instituția de învățământ superior să deschidă procese în justiție împotriva guvernului federal.

Disputa include și alte aspecte ale finanțării federale: un tribunal federal din Boston a găsit anterior că blocarea de către administrație a finanțării unor proiecte de cercetare către Harvard a fost ilegală, pentru că ar fi încălcat drepturile constituționale ale universității.

Decizia judecătorului a menționat că acțiunea administrației a reprezentat o restrângere nejustificată a libertății academice protejate de Primul Amendament al Constituției Statelor Unite.

Disputa nu se limitează la Harvard. Alte universități din cadrul Ivy League au fost, de asemenea, implicate în negocieri cu administrația Trump sau au acceptat anumite condiții impuse de Casa Albă în schimbul menținerii finanțării.

De exemplu, Columbia University și Brown University au ajuns la acorduri cu administrația și au acceptat cereri guvernamentale legate de politicile lor interne.

Aceste acorduri au generat controverse pe plan internațional, inclusiv discuții despre protejarea drepturilor studenților evrei și despre modul în care universitățile răspund acuzațiilor de hărțuire și discriminare în campusurile lor.

Blocarea finanțărilor federale și cererile de despăgubire au ridicat semne de întrebare în rândul cercetătorilor și liderilor universitari privind potențialele efecte pe termen lung asupra cercetării științifice și asupra colaborărilor academice.

Anularea granturilor și incertitudinea privind resursele de finanțare ar putea afecta proiecte de cercetare în domenii precum medicină, științe sociale și tehnologie.

În plus, această dispută juridică și politică între una dintre cele mai prestigioase universități din lume și executivul federal american continuă să fie monitorizată îndeaproape la nivel internațional, contribuind la dezbateri mai largi despre libertatea academică, rolul finanțării publice și responsabilitatea instituțiilor educaționale în abordarea problemelor sociale complexe.