Într-un discurs care a provocat reacții intense la Forumul Economic Mondial de la Davos, istoricul și filosoful Yuval Noah Harari a lansat unul dintre cele mai dure avertismente formulate până acum despre inteligența artificială. Mesajul său central a fost fără echivoc: AI nu mai poate fi tratată ca un simplu instrument aflat sub control uman, ci trebuie înțeleasă ca un agent autonom, capabil să ia decizii, să învețe singur și să acționeze independent de voința creatorilor săi.

„Un cuțit este o unealtă. Omul decide dacă taie o salată sau ucide. AI este un cuțit care poate decide singur”, a explicat Harari, folosind o metaforă simplă pentru a descrie ruptura istorică în care se află omenirea. Potrivit lui, pentru prima dată în istorie, oamenii au creat ceva care nu doar execută ordine, ci interpretează, anticipează și acționează pe cont propriu.

Unul dintre punctele-cheie ale discursului a vizat limbajul, pe care Harari îl consideră adevărata sursă a puterii umane. Omenirea nu a dominat planeta prin forță fizică, ci prin capacitatea de a organiza mase uriașe de oameni în jurul unor narațiuni comune: legi, religii, ideologii, mituri politice.

Această „superputere” a omului este însă, spune Harari, pe punctul de a fi pierdută.

„Tot ce este făcut din cuvinte va fi preluat de AI: legile, cărțile, religia, educația, chiar și identitatea”, avertizează el.

Într-o lume în care inteligența artificială poate produce texte mai coerente, mai rapide și mai convingătoare decât majoritatea oamenilor, orice domeniu bazat în principal pe limbaj riscă să fie dominat de algoritmi. De la justiție și administrație publică până la educație, presă și teologie, AI devine un concurent direct al rațiunii umane.

Harari a insistat asupra impactului major pe care AI îl poate avea asupra religiilor bazate pe texte sacre. Creștinismul, iudaismul și islamul se definesc prin autoritatea cuvântului scris. În aceste tradiții, puterea nu aparține experienței individuale, ci interpretării corecte a textelor.

„Ce se întâmplă cu o religie a cărții atunci când cel mai mare expert în carte nu mai este un om, ci o inteligență artificială?”, a întrebat Harari.

Un AI capabil să citească, să memoreze și să coreleze instantaneu toate comentariile, interpretările și contradicțiile teologice acumulate în secole ar putea deveni o autoritate spirituală fără precedent, chiar dacă nu posedă conștiință sau trăire religioasă.

Un alt moment tulburător al discursului a fost dedicat ideii de manipulare. Harari a subliniat că minciuna nu este un defect moral accidental, ci o strategie de supraviețuire validată de evoluție.

„Patru miliarde de ani de evoluție ne arată că orice entitate care vrea să supraviețuiască învață să manipuleze. Ultimii ani ne arată că AI a învățat deja asta.”

Capacitatea AI de a genera mesaje personalizate, de a simula emoții și de a adapta discursul în funcție de public o transformă într-un instrument extrem de puternic de influență politică și socială. În acest context, granița dintre informare și manipulare devine tot mai greu de trasat.

Poate cea mai importantă concluzie a intervenției lui Harari este că nu mai vorbim despre un viitor îndepărtat. Transformările despre care avertizează au început deja, iar ritmul lor este mult mai rapid decât capacitatea statelor și instituțiilor de a reacționa.

„Problema nu este ce se va întâmpla peste 20 sau 30 de ani. Problema este că deciziile se iau acum, iar dacă nu le luăm noi, le va lua altcineva în locul nostru.”

Discursul de la Davos a fost, astfel, nu doar o analiză filosofică, ci un apel politic direct. În fața unei tehnologii care poate prelua limbajul, influența și decizia, întârzierea nu mai este o opțiune. Pentru Harari, miza nu este doar controlul AI, ci definirea a ceea ce va mai însemna să fii om într-o lume dominată de agenți non-umani.