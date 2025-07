Monden Pierdere uriașă în lumea muzicii heavy metal. A murit legendarul Ozzy Osbourne







Legenda muzicii heavy metal, Ozzy Osbourne, a încetat din viață la vârsta de 76 de ani, la doar câteva săptămâni după ce a urcat din nou pe scenă alături de foștii colegi din Black Sabbath, într-un concert de adio dedicat fanilor din întreaga lume. Potrivit unei declarații transmise de familie, regretatul artist s-a stins „înconjurat de dragoste”, lăsând în urmă o carieră remarcabilă și milioane de admiratori îndurerați.

Ozzy Osbourne, o legendă a rockului

Considerat unul dintre pionierii heavy metalului, Ozzy Osbourne a cunoscut faima internațională alături de trupa Black Sabbath, înainte de a-și construi o carieră solo impresionantă. A

fost vocea unor piese devenite legendare, precum Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train sau Changes – melodii care au influențat generații întregi de artiști și fani.

„Nu aveți idee cum mă simt – vă mulțumesc din suflet”, le-a spus Ozzy Osbourne fanilor săi, la concertul de adio susținut pe 5 iulie pe scena de la Villa Park.

Artistul în vârstă de 76 de ani a cântat de pe un tron, alături de unii dintre artiștii săi preferați, precum Metallica și Guns N’ Roses, într-un eveniment intitulat simbolic „Ultima plecăciune”.

Regretat de milioane de fani

Pe lângă cariera muzicală, Osbourne a devenit o figură emblematică și în cultura pop, mai ales datorită reality show-ului The Osbournes, difuzat de MTV la începutul anilor 2000.

Emisiunea urmărea viața sa excentrică în Los Angeles, alături de soția sa Sharon și doi dintre copiii lor, Kelly și Jack. Viața lui a fost presărată cu episoade notabile și adesea controversate, cum ar fi infama scenă în care a mușcat capul unui liliac în timpul unui concert – o poveste devenită parte din mitologia rockului.

Ozzy Osbourne avea Parkinson

În ultimii ani, artistul s-a confruntat cu numeroase probleme de sănătate, inclusiv boala Parkinson și complicații survenite după o căzătură gravă în 2019.

Deși a fost nevoit să anuleze mai multe concerte, acesta a revenit spectaculos pe scenă în 2022, într-un moment-surpriză la ceremonia de închidere a Jocurilor Commonwealth-ului, susținută chiar în orașul său natal, Birmingham.

Concertul de adio a fost așteptat de sute de mii de fani

Concertul său final de la Villa Park a fost anunțat la începutul acestui an de Sharon Osbourne, care a declarat că Ozzy și-a dorit cu orice preț să le ofere fanilor un rămas-bun memorabil.

Pe parcursul carierei, Ozzy Osbourne a fost recunoscut și premiat pe plan internațional: dublu introdus în UK Music Hall of Fame și Rock and Roll Hall of Fame (atât cu Black Sabbath, cât și ca artist solo), deținător al unei stele pe Hollywood Walk of Fame și pe Broad Street din Birmingham, alături de distincții precum premiul Ivor Novello, cinci premii Grammy (din 12 nominalizări), premiul NME Godlike Genius și titlul de Classic Rock Living Legend.

Ozzy Osbourne lasă în urmă o moștenire muzicală uriașă, o carieră de peste cinci decenii și o familie numeroasă: soția sa Sharon, copiii Aimee, Kelly și Jack, precum și Jessica și Louis, din prima căsătorie cu Thelma Riley. Artistul avea și mai mulți nepoți, cărora le-a fost o prezență apropiată.