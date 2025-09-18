O trupă românească a cucerit Marea Britanie cu o singură piesă

Solistul trupei Publika, Ionuț Ruscior, a povestit despre parcursul său muzical, despre trupa pe care a fondat-o și despre planurile de viitor. Artistul a spus că inspirația pentru piesele pe care le compune vine din experiențele de zi cu zi.

„Inspirația pieselor vine în mare parte din trăirile pe care le am de zi cu zi”, a spus Ionuț Ruscior în exclusivitate pentru EVZ.

Solistul trupei a mai povestit că adevărata provocare nu este succesul de moment, ci rezistența în timp. Acesta a spus că determinarea și perseverența te ajută să rămâi activ într-o industrie muzicală mereu schimbătoare.

Deși Publika a adunat deja un repertoriu bogat și o istorie impresionantă de concerte, solistul privește înainte cu aceeași dorință de a crea.

„Planul de viitor este de a reuși să venim cu un nou album!”, afirmă el. Această intenție confirmă faptul că trupa își propune să continue să aducă muzică nouă publicului.

Trupa nu are succes doar în România, ci și în Marea Britanie. Ionuț Ruscior a povestit că melodia „Falling” a fost foarte apreciată de presa britanică.

„În 2020, Publika a lansat cel mai recent single în UK, “Falling”, fiind recunoscuți și remarcați de presa britanică de specialitate. În 2001 piesa “You” a avut lansarea atât în România cât și în Regatul Unit! În anul 2025, Publika va implini 18 ani de activitate!”, a mai spus solistul trupei.

Ionuț Ruscior a mai spus că nu are emoții pe scenă, ci înainte de concerte. „Pe scenă nu am emoții, mai mult înaintea concertului!” Pentru solistul trupei, odată început show-ul, emoțiile se transformă în energie și expresie artistică, iar contactul cu publicul devine o experiență naturală și firească.

Ionuț Ruscior le-a oferit și câteva sfaturi tinerilor care vor să facă muzică. El a spus că drumul nu este ușor și că succesul nu poate fi obținut fără curaj.

„Sfatul meu pentru cei care își încep cariera în muzică este să fie suficient de nebuni pentru a reuși!”, spune solistul, considerând că îndrăzneala și pasiunea sunt ingrediente esențiale pentru a reuși într-un domeniu extrem de competitiv.

Întrebat despre ce definește cel mai bine identitatea Publika, Ruscior a spus: „Publika nu vine cu un stil nou, ea vine cu o emoție unică!”

Trupa Publika a luat naștere în 2008, la București, fiind fondată chiar de solistul Ionuț Ruscior. Alături de el, în prezent fac parte din trupă Alexandru Guță (tobe), Jaja ( chitară) și Costin „Bebe” Dănăilă (chitară și bas).

De-a lungul anilor, trupa a susținut peste două mii de concerte pe scene din întreaga țară și a participat la numeroase turnee și festivaluri naționale. Munca lor a fost recunoscută prin nominalizări la premii importante din industria muzicală, confirmând aprecierea de care se bucură.