Monden Trupa românească care a cucerit topurile, dar s-a destrămat cu scandal







La jumătatea anilor 2000, trupa Spin cucerea topurile muzicale din România cu piesa „Ploaia”. Formația, formată din Roxana Andronescu, Marius Popa, George Sărluceanu și Cătălin Popescu, se bucura de o popularitate impresionantă, transformându-se rapid într-una dintre cele mai iubite formații ale momentului.

Vocea inconfundabilă a Roxanei Andronescu, combinată cu stilul ei glam rock, a captat atenția publicului tânăr, făcând-o un adevărat simbol al acelei perioade.

Trupa Spin a debutat oficial în 2004, după preselecția la concursul Cerbul de Aur, și a reușit să se impună rapid pe piața muzicală. Lansările lor succesive au ocupat poziții fruntașe în topurile muzicale, iar spectacolele live adunau săli pline de tineri entuziaști.

Energia tinerească și chimia dintre membrii formației au făcut ca succesul lor să fie aproape instantaneu, iar fanii îi considerau un grup cu un potențial imens pe termen lung.

Însă, în spatele scenei, tensiunile interne au început să se acumuleze. În 2012, Roxana Andronescu părăsea trupa Spin în condiții controversate. Solista a declarat că nu a primit niciun avertisment sau explicație din partea colegilor.

„Sunt exclusă de peste un an din trupa în care am cântat. Nu am fost nici măcar anunțată în mod direct. Pur și simplu, am dedus. Cum ați reacționa în locul meu, să știți că trupa merge mai departe cu un alt vocal, folosindu-se de același nume, deși notorietatea numelui se datoreaza și mie?”, a spus ea la momentul respectiv.

Despărțirea a provocat rumoare în rândul fanilor, iar continuarea activității trupei cu un alt solist vocal a stârnit controverse suplimentare. Mulți au considerat că utilizarea aceluiași nume de trupă a fost o decizie nepotrivită, care a pus sub semnul întrebării loialitatea și transparența membrilor rămași.

Chiar și după ieșirea din Spin, Roxana Andronescu nu s-a îndepărtat complet de muzică. Artista a continuat să colaboreze cu diverși artiști români și cu studiouri de producție renumite, precum B.U.G. Mafia și Tommo Production.

Pe plan personal, viața Roxanei s-a schimbat considerabil. Retragerea din lumina reflectoarelor i-a oferit timp pentru a se dedica pasiunilor și familiei. Artista și-a continuat pasiunea pentru motociclism și cascadorie, iar pe rețelele sociale împărtășește momente din viața cotidiană, oferind fanilor ocazia să o vadă într-un cadru mai intim și autentic. De asemenea, Roxana a devenit mamă.

Transformările vizibile la nivel de look au fost, de asemenea, remarcabile. Fosta solistă a trupei Spin și-a lăsat părul lung, renunțând la bobul glam rock care a consacrat-o, și a adoptat un stil mai natural, cu machiaj discret.

Astăzi, Roxana Andronescu continuă să fie implicată în proiecte muzicale și artistice, păstrând legătura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale.