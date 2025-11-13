Spărgătorul de nuci, Callas – Oana Pellea, Don Giovanni și Povestirile lui Hoffmann, în a doua parte a lunii noiembrie pe scena Operei Naționale București

Săptămâna 19 – 23 noiembrie deschide cortina Operei Naționale București către lumi contrastante, dar la fel de captivante. De la feeria baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski, la forța dramatică a spectacolului „Callas – Oana Pellea”, de la rafinamentul seducător al lui „Don Giovanni” la fantezia melancolică a „Povestirilor lui Hoffmann”, vor fi cinci seri, patru titluri, o singură scenă și nenumărate moduri de a simți arta.

Clara și Spărgătorul ei de nuci pășesc într-un univers feeric, unde soldați de jucărie prind viață, regine ale dulciurilor domnesc în palate de gheață, iar magia visului devine realitate scenică. Muzica lui Ceaikovski, plină de farmec și nostalgie, însoțește dansul într-o călătorie vizuală spectaculoasă. Un spectacol pentru toate generațiile, care reaprinde mirajul copilăriei.

Oana Pellea construiește un portret viu al Mariei Callas, în plină sinceritate umană. Nu e vorba despre divă, ci despre femeia din spatele legendelor, vulnerabilă, pasională, contradictorie. Spectacolul este o meditație lucidă despre artă, sacrificiu, solitudine și vocație. O întâlnire rară cu un suflet expus în toată fragilitatea sa.

Don Giovanni cucerește, manipulează, minte și fuge, dar sfârșitul îl prinde nepregătit. Muzica lui Mozart împletește armonia clasică cu profunzimea psihologică, transformând o poveste despre plăcere și pedeapsă într-o operă despre libertate și fatalitate.

Poetul Hoffmann retrăiește, în cheie onirică, trei iubiri imposibile: Olympia, Antonia și Giulietta – fiecare reflectând o fațetă a dorinței, a idealului și a ratării. Muzica lui Offenbach oscilează între visare și dramatism, creând o atmosferă unică, unde logica este suspendată în favoarea emoției. O operă despre frumusețea pierderii.

Sponsori: Sâmburești, Aqua Carpatica, BCR, Rețele Electrice și PPC Romania

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Cineplex, Imperia Club, Nissa, Casa Espana, Sansha

Partener cultural de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Antena 3, România TV, TVR Cultural, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Actualități, RFI România, Romantic FM, Radio Itsy Bitsy, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro, Kudika, Garbo, Romania Journal, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, A7 TV, Ziarul Puterea, Mediatrust