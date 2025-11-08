Stranger Things, sezonul 5. Netflix dezvăluie scena ce dă fiori fanilor

Netflix a surprins fanii din întreaga lume publicând primele cinci minute din mult așteptatul sezon 5 al serialului „Stranger Things”. Fragmentul, încărcat de tensiune și mister, pare să răstoarne tot ceea ce se știa până acum despre poveste.

Secvența de deschidere, care a devenit rapid virală pe rețelele sociale, îi aruncă pe spectatori direct în mijlocul unei situații neașteptate, punând sub semnul întrebării destinele personajelor principale. Detaliile vizuale și tonul întunecat amintesc de primele sezoane ale producției, dar sugerează totodată o schimbare dramatică de direcție.

Mai exact, la mai puțin de trei săptămâni până la debutul ultimului sezon din „Stranger Things”, Netflix își intensifică campania de promovare pentru a marca apogeul unuia dintre cele mai populare seriale ale sale. Pentru a alimenta și mai mult entuziasmul fanilor înaintea lansării volumului 1 din sezonul 5, programată pe 26 noiembrie, platforma de streaming a publicat online chiar scena de deschidere a noii părți.

Momentul ales nu este întâmplător. Secvența ne trimite înapoi în timp, până la 6 noiembrie 1983, ziua care a declanșat totul, dispariția lui Will Byers, evenimentul ce a pus în mișcare întreaga poveste a universului „Stranger Things”.

Din ceea ce se poate vedea, Will este pe punctul de a scăpa din ghearele unui demogorgon. Tentativa lui eșuează însă în momentul în care, încercând să sară dintr-un copac în altul, își pierde echilibrul și cade, rămânând inconștient.

Creatura îl târăște apoi prin lumea întunecată până la ceea ce pare a fi versiunea distorsionată a Casei Creel, unde îl lasă ca ofrandă pentru Vecna, unul dintre cei mai emblematici antagoniști din universul Stranger Things și, totodată, una dintre cele mai complexe figuri negative din producțiile Netflix.

Odată ce pune stăpânire pe el, Vecna îl imobilizează pe Will cu acele fire lipicioase organice, devenite deja un simbol al ororii din „Upside Down”. Cu o satisfacție rece, își anunță intenția de a-și continua planul malefic. Printr-un gest telekinetic, ridică un alt fir, mai gros și mai întunecat, pe care îl atașează la gura băiatului, injectându-i o substanță misterioasă.

Pentru fanii serialului, scena arată ceva familiar lor. Încă din primul sezon, episodul al șaptelea, Will fusese găsit într-o situație asemănătoare: prins în aceeași rețea de fire organice și cu o creatură asemănătoare conectată la gura sa, semn că răul care-l urmărește are rădăcini mult mai adânci decât părea la început.

Scena din primul episod al sezonul 5 nu este doar o recapitulare a traumei trăite de Will. Momentul marchează, totodată, începutul unei povești care promite să aibă un rol central în deznodământul seriei, așa cum sugerează și trailerul oficial al ultimului sezon.

Este reconfortant faptul că frații Duffer par hotărâți să ofere răspunsuri la marile mistere rămase nerezolvate, însă secvența în cauză ridică și o problemă estetică: tehnologia de întinerire digitală (VFX) folosită pentru a-l transforma pe actorul Noah Schnapp într-o versiune mai tânără a personajului său.

Această tehnică nu este nouă, dar nici de data aceasta nu reușește să convingă pe deplin. Filme precum Indiana Jones 5, The Irishman sau Gemini Man au demonstrat deja că rezultatul poate părea nefiresc, aproape „inuman”, iar Stranger Things 5 nu pare să scape de aceeași capcană.

Totuși, până la apariția primului volum al sezonului 5, această scenă rămâne un subiect aprins și controversat printre fanii serialului Stranger Things, potrivit netflix.com.