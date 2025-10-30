„One Piece” revine pe Netflix. Primele detalii despre sezonul 2 al serialului de mare succes

„One Piece” se numără pe bună dreptate printre cele mai apreciate seriale de pe Netflix. Sezonul 2 al seriei intitulat „One Piece: Into the Grand Line”, îi urmărește pe eroii noștri curajoși în aventuri pe noi teritorii fascinante, traversând întinderi de mare încărcate de mister și pericol, anunță Tudum.

Printre destinațiile explorate se numără Loguetown, locul execuției legendarului rege al piraților, Gold Roger (Michael Dorman), Reverse Mountain, un vârf periculos străbătut de un râu ce curge împotriva gravitației, Whiskey Peak, o insulă primitoare pentru pirați și Little Garden, o insulă cu peisaje preistorice care ascunde surprize neașteptate.

Așadar, Netflix aduce la viață celebrul bestseller al lui Eiichiro Oda printr-o adaptare live-action plină de aventură și umor intens, disponibilă pe unul dintre cele mai apreciate servicii de streaming.

Noul sezon promite o călătorie plină de pericole, în care Monkey D. Luffy și echipajul său își continuă misiunea de a ajunge la titlul de Rege al Piraților. Printre personajele confirmate se numără Smoker, Nico Robin, Miss Wednesday și Miss All-Sunday, însă până acum nu există nicio veste cu privire la Chopper.

Sezonul 2 a fost realizat în Cape Town, Africa de Sud, o locație unde zăpada lipsește complet, ceea ce a solicitat multă inventivitate din partea echipei de producție. „Am adus cantități uriașe de zăpadă artificială”, povestește Tracz.

„Efectul e surprinzător: când ajungi pe platourile de filmare, mintea îți spune că ar trebui să îți fie frig, deși era mijlocul verii, datorită zăpezii artificiale împrăștiate peste tot”. a mai declarat scenaristul și producătorul executiv Joe Tracz pentru Tudum.

Fanii se întreabă când va fi lansat trailerul complet pentru noul sezon. Astfel, este rezonabil să ne așteptăm ca un trailer complet pentru sezonul următor să apară mai aproape de lansarea oficială, programată pentru 2026.

De asemenea, teaserul sezonului 2 din One Piece confirmă revenirea tuturor membrilor echipajului Straw Hats: Iñaki Godoy îl va interpreta pe Monkey D. Luffy, Emily Rudd pe Nami, Mackenyu pe Roronoa Zoro, Jacob Romero Gibson pe Usopp și Taz Skylar pe Sanji.

Personaje importante precum Monkey D. Garp (Vincent Regan), bunicul lui Luffy care îl testează pentru a-i evalua dedicația față de visul său, sunt de asemenea așteptate să revină. La fel, Buggy Clovnul (Jeff Ward), care jurase să-l omoare pe Luffy, și rivalul său, căpitanul Alvida (Isorelýs Paulino), își vor face apariția.

În privința noilor personaje, actrița Jamie Lee Curtis și-a exprimat la sfârșitul anului 2023 dorința de a interpreta rolul doctorului Kureha, care ar urma să devină medicul oficial al echipajului, un rol esențial având în vedere frecvența bătăliilor. Totuși, conform unei actualizări a distribuției din august, acest rol nu mai este încă disponibil.

Potrivit Tudum, Ian Stokes se va alătura lui Joe Tracz în rolul de co-showrunner, scenarist și producător executiv. Aceasta vine ca o confirmare clară că planurile sunt în derulare, după ce în februarie se discutase deja despre începutul filmărilor pentru sezonul 3.

Conform celor de la What's On Netflix, actorul Mackenyu, care îl interpretează pe Zoro, a menționat într-un interviu pentru Crunchyroll: „Avem proiecte programate pentru acest an, înainte de a filma sezonul 3, dar nu pot spune mai multei”. În plus, site-ul Writer's Guild of America a listat sezonul 3 și echipa sa, ceea ce alimentează speculațiile despre progresul producției.

Privind dincolo de sezonul 3, universul One Piece rămâne extrem de bogat. Cu peste 1.000 de capitole în manga originală semnată de Eiichiro Oda, există materiale suficiente pentru numeroase sezoane viitoare.

Vestea bună pentru fani: serialul ar putea continua mai bine de un deceniu. Într-un interviu acordat Deadline, producătorii Marty Adelstein și Becky Clements și-au exprimat optimismul: „Sperăm la 12 sezoane, există atât de mult material disponibil”, a spus Adelstein. Clements a adăugat: „Avem peste 1.080 de capitole în prezent. Chiar dacă am face doar șase sezoane, probabil am folosi doar jumătate din manga. Seria ar putea continua la nesfârșit.”