Jude Law, după ce a confirmat că va juca rolul lui Putin în „The Wizard of the Kremlin: Am un Everest de urcat

Jude Law a anunțat că va interpreta rolul lui Vladimir Putin în noul film regizat de Olivier Assayas, intitulat „The Wizard of the Kremlin”, inspirat din bestsellerul cu același nume, scris de Giuliano da Empoli.

Jude Law îl va interpreta pe „vrăjitorul” de la Kremlin

Jude Law a recunoscut că „ezită” să discute despre proiect, deoarece se confruntă cu „un Everest de urcat” în ceea ce privește identificarea personajului. Actorul a anunțat că va accepta o nouă provocare, interpretându-l pe președintele rus Putin în perioada sa de început a carierei.

Actorul britanic Jude Law în vârstă de 52 de ani a declarat pentru Deadline că, de fapt, „nu am început cu adevărat să lucrez la el. Sau, mai bine zis, am început, dar acum simt că am un Everest de urcat, iar eu mă aflu la poalele muntelui, gândindu-mă: „Doamne, ce am spus când am acceptat?”.

Jude Law a mai declarat că înainte, atunci când spune da unui rol, obişnuia să se gândesc înainte de a accepta și se întreba, „Doamne, cum voi reuși să fac asta? Totuși, este în puterea mea să găsesc soluția”.

Jude Law îl va interpreta pe Vladimir Putin. Sursa foto: Facebook

Rolul lui Jude va fi unul secundar

În interviul acordat celor de la Deadline, Jude a menționat că se simte o mare provocare cu acest rol, față rolurile jucate în filme precum The Talented Mr. Ripley, Alfie și Sherlock Holmes.

Povestea este despre o lume aparte ce oferă promisiunea libertății, dar se află la limita haosului. Iar un tânăr artist care a devenit producător de televiziune, Vadim Baranov, reușește, în ciuda tuturor obstacolelor, să devină consilier de imagine pentru un tânăr promițător din cadrul FSB (fostul KGB), Vladimir Putin.

Jude Law va împărtăși ecranul cu actrița câștigătoare a premiului Oscar, Alicia Vikander („Danish Girl”, „Tomb Raider”), alături de Paul Dano („The Fabelmans”), Zach Galifianakis („Very Bad Trip”) și Tom Sturridge („Good Morning England”). De asemenea, Jeffrey Wright din „The Batman” se alătură distribuției, scrie metro.co.uk.