Colin Farrell, în mijlocul infernului jocurilor de noroc din Macao, într-o nouă dramă Netflix

Netflix a lansat o nouă dramă care promite să captiveze publicul cu povestea unui bărbat prins în lumea întunecată a jocurilor de noroc din Macao. Colin Farrell interpretează rolul principal, un personaj care se confruntă cu tentațiile și pericolele unui mediu dominat de adrenalină și miză mare, informează Tudum

Filmul explorează efectele obsesiei pentru jocurile de noroc și tensiunile care apar când viața reală se intersectează cu riscurile pariurilor. Criticii anticipează că performanța lui Farrell și atmosfera intensă a filmului „Balada unui mic jucător” „Ballad of a Small Player” vor transforma această dramă într-un titlu de referință pentru platforma de streaming.

Așadar, Colin Farrell revine pe marele ecran în cel mai recent proiect al regizorului german Edward Berger, multiplu premiat cu Oscar, cu filmul Balada unui mic jucător.

Povestea se desfășoară în inima vibrantă a Macao-ului, printre străzi animate și cazinouri luxoase, oferind un cadru plin de tensiune și atmosferă densă. Berger continuă astfel seria sa de adaptări literare de succes, demonstrând încă o dată măiestria cu care transformă cărți în experiențe cinematografice captivante.

Într-un Macao cufundat în lumini și zgomot de cazinou, Lordul Doyle (Colin Farrell) își duce zilele pe muchia dintre risc și disperare. Își petrece nopțile la mesele de joc, consumând alcool și mizând sume modeste din puținii bani care i-au mai rămas, în timp ce datoriile cresc alarmant.

În acest univers precar, Doyle întâlnește o șansă neașteptată din partea lui Dao Ming (Fala Chen), o angajată enigmatică a cazinoului, deținătoare de multe secrete. Însă trecutul nu-l lasă în pace: detectiva particulară Cynthia Blithe (Tilda Swinton) îl urmărește cu tenacitate, pregătită să-l confrunte cu motivele pentru care a fugit.

Pe măsură ce Doyle se zbate să scape, granițele dintre realitate și fantezie încep să se contureze tot mai fragil, transformând căutarea sa într-un joc periculos în care fiecare alegere poate fi decisivă.

Printre vedetele care completează distribuția se numără Fala Chen, cunoscută din „The Undoing”, Deanie Ip, remarcată pentru „O viață simplă”, Alex Jennings din „Coroana” și Tilda Swinton, celebră pentru rolurile din „Michael Clayton” și „Okja”.

În spatele camerelor, regizorul Berger a pus laolaltă o echipă de profesioniști de top. Alături de el, se află doi colaboratori cu premii Oscar obținute pentru „All Quiet on the Western Front”: directorul de imagine James Friend și compozitorul Volker Bertelmann.

Producătorii Mike Goodridge („Triunghiul tristeții”) și Matthew James Wilkinson („Yesterday”), scenograful Jonathan Houlding („Poor Things”, „The Martian”), machiaj și coafură Heike Merker („All Quiet on the Western Front”, „Cloud Atlas”), designerul de costume Lisy Christl („All Quiet on the Western Front”, „Conclave”) și editorul Nick Emerson („Conclave”, „Lady Macbeth”) completează această echipă talentată, fiecare contribuind la aducerea poveștii pe marele ecran.

Filmul Balada unui mic jucător, inspirat din romanul lui Lawrence Osborne, își desfășoară acțiunea în vibrantul Macao, China. Regizorul Berger a ales să exploreze această metropolă mică, dar încărcată de contradicții, pentru a reda atmosfera romanului.

„Filmăm în Macao-ul modern, o insulă aflată la doar o oră cu barca de Hong Kong”, explică regizorul. „Pe de o parte, găsești vegetație tropicală luxuriantă, iar pe de altă parte, arhitectura colonială portugheză contrastează puternic cu cazinourile moderne, construite din sticlă și oțel, cu fântâni spectaculoase și muzică care invadează străzile. Este un adevărat atac pentru simțuri.” Pentru cei care așteaptă să vizioneze filmul, Balada unui mic jucător este deja disponibil pe Netflix la nivel global, mai anuță platfoma de streaming.