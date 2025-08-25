Monden Filme câștigătoare de Oscar, în fiecare vineri la televizor







Filmele nominalizate și premiate la Oscar vor putea fi urmărite în fiecare vineri din septembrie, oferind cinefililor o selecție variată de producții apreciate internațional: de la povești motivaționale inspirate din viața reală, la aventuri fantastice, comedii romantice sau anchete captivante.

Seria debutează cu „Povestea unui campion” („The Blind Side”), programat la ora 20:30. Filmul regizat de John Lee Hancock spune povestea lui Michael Oher, un adolescent fără adăpost, marcat de traume, care ajunge să devină jucător de fotbal american de top datorită sprijinului familiei Leigh Anne Tuohy.

Rolul lui Sandra Bullock i-a adus actriței primul Oscar pentru „Cea mai bună actriță în rol principal”, iar pelicula a fost nominalizată și la categoria „Cel mai bun film”, fiind apreciată pentru mesajul său inspirațional.

Vineri, 12 septembrie, de la ora 20:30, publicul va putea urmări „Animale fantastice și unde le poți găsi” („Fantastic Beasts and Where to Find Them”), regizat de David Yates. Pelicula, scrisă de J.K. Rowling, ne introduce în universul „Harry Potter”, urmărind aventurile magicianului Newt Scamander (Eddie Redmayne) în New York-ul anilor ’20, în căutarea unei creaturi rare.

Filmul a câștigat Oscarul pentru cele mai bune costume și a fost nominalizat pentru scenografie, fiind apreciat pentru decorurile detaliate și distribuția de excepție, care include Colin Farrell, Katherine Waterston și Ezra Miller.

Pe 19 septembrie, de la ora 20:30, vine rândul comediei romantice „Juli și Bryce” („Flipped”), regizată de Rob Reiner. Povestea explorează inocența primei iubiri prin ochii lui Juli, o adolescentă care încearcă timp de șase ani să câștige inima lui Bryce.

Atmosfera anilor ’60 și interpretările Madeline Carroll și Callan McAuliffe aduc spectatorilor un plus de nostalgie și emoție.

Tot în aceeași seară, de la ora 22:10, este programată comedia neagră „Viciu inerent” („Inherent Vice”), regizată de Paul Thomas Anderson. Filmul urmărește investigația detectivului particular Larry „Doc” Sportello (Joaquin Phoenix) într-un caz complicat și plin de personaje ambigue, plasat în anii ’70. Pelicula a fost nominalizată la Oscar pentru „Cel mai bun scenariu adaptat” și „Cele mai bune costume”.