Cate Blanchett, australianca de Oscar. Ce avere are celebra actriță

Blanchett este considerată o supernovă de către specialiști, datorită realizărilor sale. Actrița s-a născut pe 14 mai 1969, în Melbourne, Australia. Tatăl ei american, Robert DeWitt Blanchett Jr., originar din Texas, a servit în Marina Statelor Unite ca ofițer. Mama ei australiană, June a fost educatoare.

Nava lui Robert s-a stricat în Melbourne, unde s-au întâlnit pentru prima dată. Tatăl ei a suferit un atac de cord când Cate avea zece ani, lăsând-o pe mama lui Blanchett să aibă grijă de familie singură.

Ea a urmat Universitatea din Melbourne după liceu pentru a studia economie și arte plastice. Dar a plecat după un semestru pentru a călători în lume. După călătoriile ei, s-a mutat la Sydney, s-a înscris la Institutul Național de Artă Dramatică și a obținut o diplomă de licență în Arte Frumoase în 1992

. Cate și-a început cariera de actorie la Sydney, în piesa lui David Mamet Oleanna în 1992. Ea a obținut primul ei rol de lungmetraj în Paradise Road în 1997. De atunci, Cate a avut o carieră de succes și prolifică. Ea a apărut în filmul Oscar And Lucinda din 1997.

Cate Blanchett, o avere de 95 de milioane și 7 nominalizări la Oscar

Și a jucat rolul foarte lăudat al Reginei Elisabeta I în filmul Elizabeth din 1998, care a ajutat-o ​​să se facă cunoscută și i-a adus zeci de premii. Blanchett a primit în sfârșit un Oscar pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar” în 2005 pentru munca sa la filmul The Aviator. Ea a revenit la personajul reginei Elisabeta I mai târziu în acel an.

Așa că a mai primit două nominalizări la Oscar. Revista Time a numit-o unul dintre cei mai influenți oameni din lume în 2007. Conform rapoartelor din industrie, Blanchett a câștigat 13 milioane de dolari doar între august 2017 și august 2018. De altfel, actrița a primit 10 milioane de dolari pentru munca ei la filmul Robin Hood din 2010 și 7 milioane de dolari pentru Hanna din 2011.

Blanchett a fost astfel inclusă pe o listă a celor mai bine plătite actrițe din 2018. Se pare că ea a câștigat 12,5 milioane de dolari în acel an pentru rolul ei în Thor: Ragnarok: Don’t Look Up și Nightmare Alley. Blanchett a fost nominalizată până acum de șapte ori la Premiile Academiei.