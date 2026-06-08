Parodia Paramount, „Scary Movie”, a dominat box-office-ul nord-american în primul weekend pe ecrane, cu încasări de 55 de milioane de dolari, depășind recordul deținut până acum de „Scary Movie 4" din 2006, care adunase 49,7 milioane de dolari. La nivel global, filmul a înregistrat 105,5 milioane de dolari din 53 de piețe, cel mai mare debut internațional al francizei. Producția a fost finanțată de Miramax cu 30 de milioane de dolari.

Cealaltă mare premieră a weekendului, filmul de aventuri „Masters of the Universe" al Amazon MGM, s-a clasat pe locul al doilea cu încasări de 29,3 milioane de dolari în America de Nord și 25 de milioane de dolari din 86 de piețe internaționale, ajungând la un total global de 54 de milioane de dolari. Filmul, bazat pe personajul He-Man al companiei Mattel, a costat aproape 200 de milioane de dolari fără a include bugetul de marketing, ceea ce face din lansare un debut modest față de investiția realizată, potrivit Variety.

„Backrooms" s-a clasat pe locul al treilea, cu încasări de 25,9 milioane de dolari în al doilea weekend, în ciuda unei scăderi de 70% față de debutul său. Cu 135 de milioane de dolari în America de Nord și 212,6 milioane de dolari la nivel global, filmul a devenit cea mai profitabilă lansare mondială a studioului A24, depășind „Marty Supreme", care acumulase 191 de milioane de dolari.

Locul patru a revenit filmului „Obsession", distribuit de Focus Features, cu 25,6 milioane de dolari în al patrulea weekend de la lansare și o scădere de doar 7%. Thrillerul despre pericolele obsesiei romantice a înregistrat o creștere a vânzărilor de bilete în al doilea și al treilea weekend, fenomen rar în industrie. Până în prezent, filmul a generat 152,1 milioane de dolari în America de Nord, urmând să depășească pragul de 200 de milioane de dolari la nivel mondial în acest weekend.

Locul cinci a revenit „The Amazing Digital Circus: The Last Act" al Fathom Entertainment, cu 19,4 milioane de dolari din 2.221 de săli de cinema. Filmul Disney „Star Wars: The Mandalorian and Grogu" s-a clasat pe locul șase, cu 10 milioane de dolari în al treilea weekend, înregistrând o scădere de 60%. Spin-off-ul „Star Wars" a acumulat 155,8 milioane de dolari pe plan intern și 293 de milioane de dolari la nivel global.