Netflix anunță continuarea celui mai urmărit thriller politic: Două nume grele se alătură distribuției

Netflix a anunțat oficial demararea producției pentru sezonul 4 al celui mai urmărit thriller politic, care va începe în această toamnă. Continuarea mult așteptată aduce și surprize în distribuției, prin prezența permanentă a două nume grele ale televiziunii americane, informează netflix.com.

Allison Janney, distinsă cu un premiu Oscar și de șapte ori laureată Emmy, reia rolul vicepreședintei Grace Penn. Alături de ea, Bradley Whitford, actor recompensat cu trei premii Emmy, revine în pielea personajului Todd Penn, după ce în sezonul anterior a avut apariții recurente în calitate de invitat special.

Netflix anunță că noile personaje din sezonul 4 al serialului „The Diplomat” se vor alătura protagoniștilor Kate Wyler (Keri Russell) și Hal Wyler (Rufus Sewell), consolidând astfel nucleul central al poveștii.

Platforma de streaming descrie această mișcare ca parte a unei „tradiții” asumate de a extinde universul serialului prin introducerea unor figuri marcante din sfera politică.

Debora Cahn, creatoarea și producătoarea executivă a serialului, și-a arătat entuziasmul față de noua distribuție, comparând reuniunea dintre Janney, Whitford, Russell și Sewell cu o combinație imprevizibilă și plină de savoare.

Debora Cahn promite, de asemenea, și mai multe surprize pentru Kate, soțul ei, Hal Wyler (Rufus Sewell), și jucătorii politici nemiloși care îi înconjoară.

În aceeași notă optimistă, producătoarea executivă Janice Williams declara anterior pentru Tudum că Bradley Whitford s-a integrat impecabil într-o distribuție deja apreciată ca fiind „de vis”.

„Să lucrez cu Allison și Brad, să-i văd din nou împreună pe cei patru e ca o pungă de bomboane nebunească”, spune Cahn. „Fanii ar trebui să fie îngrijorați. Sunt multe motive de îngrijorare. Poate fi destul de înfiorător când vezi cine preia puterea și ai senzația că o folosește în mod oribil”.

În timp ce fanii așteaptă cu nerăbdare continuarea serialului „Diplomatul”, sezonul 3 rămâne în centrul atenției, cu o serie de răsturnări de situație care au ridicat miza jocului politic. Cele opt episoade o plasează pe ambasadoarea Kate Wyler în mijlocul unui haos personal și profesional, confruntându-se cu realitatea dură a succesului neașteptat.

După moartea fostului președinte, interpretat de Michael McKean, scena politică se reconfigurează sub conducerea noii președinte a SUA, Grace Penn. Cu un interes clar pentru familia Wyler, aceasta pune presiune suplimentară asupra protagonistei.

Ajunsă într-o funcție pe care nu și-a dorit-o în mod special, Kate trebuie acum să dribleze printre noile responsabilități și provocări. Iar modul în care se încheie sezonul 3 lasă loc pentru o continuare plină de complicații în viitorul sezon 4. Totul indică faptul că urmează o escaladare a tensiunilor, atât pe scena internațională, cât și în plan personal.