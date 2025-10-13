Netflix confirmă sezonul 3 din „The Night Agent”

Netflix pregătește terenul pentru un nou sezon din thrillerul care a cucerit milioane de fani. Fanii serialului „The Night Agent” (Agentul de noapte) au motive de bucurie: filmările pentru sezonul 3 s-au încheiat deja, semn că noi episoade sunt tot mai aproape de lansare, informează techradar.com.

Sezonul 3 promite să ducă povestea mai departe, cu și mai multă adrenalină și răsturnări de situație. Până acum, au fost confirmate câteva detalii importante, de la distribuție și până la zvonuri despre lansare și alte informații de culise.

Gabriel Basso, actorul care dă viață personajului principal Peter Sutherland în serial, a oferit recent o actualizare direct de pe platourile de filmare din Istanbul.

Într-un videoclip din culise, Basso transmite atmosfera de la fața locului: „Energia e grozavă. Toată echipa e entuziasmată, așa că ne bucurăm de o stare generală excelentă”, a declarat actorul.

Filmările pentru sezonul al treilea din The Night Agent au debutat la finalul anului trecut în Istanbul, Turcia, marcând începutul unei producții cu adevărat internaționale.

De-a lungul anului 2025, echipa s-a deplasat în multiple colțuri ale lumii, printre care New York, Washington D.C., Mexic și Republica Dominicană, pentru a da viață celor zece noi episoade pregătite pentru fani. Distribuția reunește o parte importantă din actorii îndrăgiți din sezoanele anterioare, completată acum de nume noi.

Sezonul 3 al serialului „he Night Agent” îl are din nou în rolul principal pe Gabriel Basso, care revine în pielea agentului Peter Sutherland. Alături de el, Fola Evans-Akingbola, Ward Horton și Albert Jones devin prezențe constante în poveste, fiind confirmați ca membri permanenți ai distribuției.

Printre noile nume anunțate pentru acest sezon se numără David Lyons, Jennifer Morrison, Ștefan Moyer, Genesis Rodriguez și Callum Vinson. De asemenea, actorul Suraj Sharma va apărea într-un rol recurent, contribuind la dezvoltarea intrigii din noua etapă a producției.

Thrillerul a fost cel mai vizionat serial din 2023 de către telespectatori și este al șaptelea cel mai popular serial în limba engleză din toate timpurile. Sezonul 1 a avut 98,2 milioane de vizualizări în doar primele 91 de zile. Agentul de Noapte a ajuns pe locul 1 în Top 10 Netflix în 87 de țări și a fost numărul 1 în Top 10 global timp de patru săptămâni consecutive.