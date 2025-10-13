Diane Keaton, marea iubire lui Al Pacino. Deciziile care au schimbat tot

Al Pacino și-a exprimat regretul că nu s-a căsătorit cu Diane Keaton, după o relație intermitentă care a durat aproape două decenii.

Cei doi actori au fost împreună între 1974 și 1990, iar despărțirea a venit după ce Keaton i-a cerut actorului să se angajeze în căsătorie, iar acesta a refuzat.

Surse apropiate actorului au declarat pentru Daily Mail că acum, la 85 de ani, Pacino simte că a pierdut iubirea vieții sale.

Relația dintre Al Pacino și Diane Keaton a început pe platourile de filmare ale trilogiei „Nașul”, unde Keaton juca rolul iubitei lui Pacino.

„Știu că pentru totdeauna va regreta că nu a făcut pasul atunci când a avut ocazia,” a spus un prieten al actorului. „Ani de zile după despărțire, Al obișnuia să spună: ‘Dacă este să fie, niciodată nu e prea târziu pentru o a doua șansă.’ Din păcate, acum este prea târziu.”

Keaton și Pacino au păstrat o distanță cordială chiar dacă locuiau aproape unul de celălalt în Beverly Hills.

„Odată l-am întrebat de ce nu mai vorbesc, și mi-a răspuns: ‘Nu e nevoie să mai vorbim. Am spus tot ce trebuia spus la momentul respectiv,’” a adăugat sursa.

Actorul a numit-o mereu pe Keaton „o femeie uimitoare” și a recunoscut că ea a fost marea sa iubire.

Relația lor s-a încheiat în 1990, când Keaton i-a dat lui Pacino un ultimatum de căsătorie, pe care acesta l-a refuzat. Într-un interviu din 2017 pentru Sunday Times, Keaton a declarat că, în retrospectivă, faptul că nu s-au căsătorit a fost un bine pentru amândoi:

„Nici măcar nu mi-am dorit să mă ceară în căsătorie. Am crezut că poate, într-o zi, s-ar fi întâmplat. Dar nu s-a întâmplat, și acesta a fost un bine pentru amândoi. Ar fi fost un coșmar pentru el.”

Diane Keaton și Al Pacino nu au mai avut legături romantice după despărțire, iar actrița a adoptat ulterior doi copii în anii ’50 – fiica Dexter și fiul Duke.

Al Pacino, de asemenea, nu s-a căsătorit, dar are patru copii din alte relații: Julie Marie, gemenii Anton și Olivia și fiul Roman.

Chiar dacă nu au fost împreună în ultimii ani, Pacino a continuat să o respecte și să o prețuiască pe Keaton. În 2017, la 45th AFI Life Achievement Award Tribute, actorul i-a spus: „Ești o artistă, Di. Ești o mare artistă... Te iubesc, pentru totdeauna.”

Surse apropiate actorului au menționat că regretul său nu se referă doar la pierderea unei relații, ci și la conștientizarea faptului că a ratat șansa de a fi alături de femeia pe care a considerat-o iubirea vieții sale.

Moartea lui Diane Keaton la vârsta de 79 de ani a generat reacții emoționale și din partea altor foști parteneri, precum Woody Allen, care a declarat că este „extrem de afectat” de pierderea actriței.

În acest context, reflecțiile lui Al Pacino devin un exemplu despre modul în care deciziile personale și alegerile romantice pot rămâne cu noi mult timp, chiar și în cazul unor figuri legendare ale cinematografiei.