Monden

Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. O carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri iconice

Comentează știrea
Actrița Diane Keaton a murit la 79 de ani. O carieră de peste cinci decenii, marcată de roluri iconiceDiane Keaton. Sursa foto IMDB
Din cuprinsul articolului

Actrița americană Diane Keaton, cunoscută pentru rolurile din „Tatăl miresei”, „Clubul mireselor părăsite” și „Annie Hall”, a murit la vârsta de 79 de ani. Vestea a fost confirmată de un purtător de cuvânt al familiei, potrivit revistei People. Cauza decesului nu a fost dezvăluită, iar familia a cerut discreție în această perioadă dificilă.

De la Broadway la Hollywood: începuturile unei cariere legendare

Născută în 1946, la Los Angeles, sub numele de Diane Hall, actrița și-a luat numele de scenă „Keaton” după numele de fată al mamei sale. A debutat în teatru, iar consacrarea a venit în cinematografie la începutul anilor ’70, când a fost distribuită în filmele regizate de Woody Allen.

Primul ei mare succes a fost „The Godfather” (Nașul), în care a interpretat-o pe Kay Adams, soția lui Michael Corleone, personaj jucat de Al Pacino. Rolul a fost reluat și în continuările seriei, iar colaborarea cu Francis Ford Coppola a consolidat reputația sa de actriță versatilă.

„Annie Hall” – filmul care i-a adus Oscarul

Apogeul carierei sale a fost atins în 1977, odată cu rolul principal din „Annie Hall”, film regizat de Woody Allen. Pentru acest rol, Diane Keaton a primit Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță, precum și Globul de Aur și premiul BAFTA.

Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Provizii, lanterne și instruire militară. Sfaturile generalului Gheorghiță Vlad pentru familiile din România
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani
Ian Watkins, fostul solist Lostprophets, a fost ucis în închisoare. Ispășea o condamnare de 35 de ani

Stilul ei vestimentar nonconformist, cu pantaloni largi, cravate și pălării, a devenit o marcă personală și o sursă de inspirație pentru generații întregi de femei.

De-a lungul anilor, Diane Keaton a interpretat o gamă largă de personaje în filme de succes precum „Manhattan”, „Baby Boom”, „Father of the Bride”, „The First Wives Club” și „Something’s Gotta Give”, alături de Jack Nicholson.

A fost nominalizată de patru ori la Premiile Oscar și a primit numeroase alte distincții pentru contribuția sa la cinematografia americană. Pe lângă actorie, Keaton a fost regizoare, producătoare și autoare de cărți despre artă, fotografie și arhitectură.

A adoptat doi copii. Actrița nu a fost niciodată căsătorită

Deși nu a fost niciodată căsătorită, Diane Keaton a fost o prezență constantă în viața publică americană, recunoscută pentru sinceritatea și umorul său. A adoptat doi copii — o fiică, Dexter, și un fiu, Duke — pe care i-a crescut singură.

În interviurile sale, actrița a vorbit adesea despre libertatea de a trăi în afara convențiilor și despre importanța familiei și a autenticității.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:55 - Legendele sumbre ale Iașiului: de la Gavril Buzatu, ultimul călău al Moldovei, la „gangul restanțierilor” temut de st...
23:40 - Povestea neștiută a lui Gheorghe Visu. Familia lui a fost împotrivă
23:28 - O sculptură cu trei fețe, descoperită pe „Dealul Morții” din Irlanda
23:19 - „Comutatorul foamei” din creier, descoperit de cercetători. Un pas important în tratarea obezității
23:10 - Cuba, acuzată că trimite soldați alături de Rusia. Răspunsul Havanei: Minciuni americane
22:58 - Secretul din tigaie: Cum se gătește friptura ca să devină fragedă, nu cauciucată

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale