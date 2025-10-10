Netflix vine cu noutăți pentru fanii serialului „Squid Game: The Challenge”

Netflix pregătește o revenire spectaculoasă a celui mai urmărit reality show din portofoliul său: „Squid Game: The Challenge”. Începând cu 4 noiembrie 2025, competiția revine cu un nou sezon, întins pe durata a trei săptămâni. Informația a fost transmisă de Brandon Riegg, vicepreședinte Netflix.

Aflat la al doilea sezon, formatul inspirat de fenomenul sud-coreean Squid Game promite din nou tensiune maximă și provocări intense. Un nou grup de 456 de participanți își va testa limitele într-un joc complex de strategie, loialități și rezistență psihică, cu un singur scop: câștigarea premiului colosal de 4,56 milioane de dolari. O miză uriașă, pentru un singur supraviețuitor.

Miza crește considerabil în noul sezon al serialului, care promite momente imprevizibile și jocuri complet noi, nemaiîntâlnite până acum. Concurenții vor fi puși la grea încercare, știind că orice greșeală îi poate costa locul în competiție.

Netflix a confirmat continuarea imediat după încheierea primului sezon, când un singur participant a reușit să învingă 455 de adversari și să plece acasă cu premiul impresionant.

„Nu a existat nicio lumină roșie în decizia noastră de a da undă verde sezonului 2 din Squid Game: The Challenge, cel mai ambițios serial pe care l-am lansat la Netflix”, a declarat Brandon Riegg, vicepreședinte Netflix.

Netflix își continuă investiția în fenomenul global „Squid Game”, anunțând continuarea colaborării cu echipa de producție din Coreea, alături de Studio Lambert și The Garden.

„Suntem foarte încântați să ducem mai departe franciza „Squid Game” cu partenerii noștri din Coreea și echipele de la Studio Lambert și The Garden pentru acest serial competițional epic”, a transmis Brandon Riegg.

În timp ce fanii așteaptă cu nerăbdare lansarea sezonului 2 din Squid Game: The Challenge, producătorii au dat deja startul pregătirilor pentru un al treilea sezon. Procesul de recrutare este deschis, iar doritorii pot aplica pentru șansa de a face parte din competiția inspirată de celebrul serial coreean, transmite compania de streaming.