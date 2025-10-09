Escrocherie în numele Netflix, în SUA

Utilizatorii Netflix sunt atenționați să fie vigilenți în fața unui nou tip de mesaj text înșelător, care le-ar putea permite infractorilor să acceseze rapid conturile bancare și să le golească în doar câteva minute. Acest mesaj, care pare să provină de la Netflix, anunță că plata nu a reușit, avertizând că, în lipsa actualizării urgente a datelor, contul va fi suspendat, avertizează Linda Howard, redactor la Daily Record.

Acest mesaj capcană care pretinde că provine de la Netflix păcălește utilizatori neatenți să-și „actualizeze” informațiile de plată. Mesajul, convingător la prima vedere printr-un logo și un link care par autentice, îi poate determina pe abonați să introducă detaliile cardului, oferindu-le astfel infractorilor acces imediat la conturile lor bancare.

În momentul în care victima completează formularul, escrocii pot folosi informațiile pentru a retrage bani sau pentru alte fraude financiare, adesea înainte ca proprietarul cardului să își dea seama că a fost păcălit.

Escrocheria începe cu un mesaj, fie prin SMS, e-mail sau WhatsApp, în care se susține că există o problemă cu plata pentru abonamentul Netflix. Mențiunile frecvente includ: metodă de plată refuzată, cont suspendat sau actualizare necesară pentru a continua serviciul.

„Mesajul conține un link către ceea ce pare a fi site-ul Netflix. Dar dacă priviți mai atent, veți observa semnele de adrese URL dubioase precum „netflix-billing.co.uk” sau „netflix-support-update.com”, în loc de „netflix.com”, a mai spus expertul.

După ce dai clic pe acel link, ești direcționat către un site fals care pare autentic. Apoi ți se cere să introduci detaliile de plată, adresa și uneori chiar informațiile bancare complete. În momentul în care apeși butonul de trimitere, infractorii au tot ce le trebuie și, în câteva minute, victimele pot vedea cum banii dispar din conturi.

Netflix nu îți va cere niciodată să oferi date personale sensibile prin e-mail sau SMS. Dacă primești un mesaj în care ți se solicită informații precum detaliile cardului bancar, datele contului tău bancar sau parola contului Netflix, este foarte probabil să fie o tentativă de fraudă.

De asemenea, compania nu îți va solicita să faci plăți prin intermediul altor site-uri sau servicii externe. Un alt semnal de alarmă este prezența unor linkuri suspecte. Dacă primești un mesaj care conține un URL necunoscut, evită să accesezi linkul.

Dacă ai făcut deja click pe un link potențial periculos sau ai introdus informații personale, este esențial să iei măsuri rapide pentru a-ți proteja conturile și datele.

Alege o parolă nouă, puternică și unică, care să nu fie folosită și pe alte platforme. Dacă ai folosit aceeași adresă de e-mail și parolă pentru alte site-uri sau aplicații, actualizează-le cât mai curând. Experții în securitate cibernetică avertizează că reutilizarea parolelor crește considerabil riscul de acces neautorizat la conturi.

În cazul în care ai introdus date bancare sau informații de plată, este recomandat să contactezi de urgență banca pentru a preveni eventuale fraude.

Nu în ultimul rând, redirecționează mesajul suspect către adresa phishing@netflix.com, pentru a contribui la combaterea tentativelor de phishing și la protejarea altor utilizatori, se arată în comunicatul de pe platforma de streaming.