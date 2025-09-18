Social

WhatsApp, arma escrocilor: Cum vă fură bani „prietenii” de încredere

WhatsApp, arma escrocilor: Cum vă fură bani „prietenii” de încredereSursa foto: pixabay.com
Din cuprinsul articolului

O nouă metodă defraudă circulă prin WhatsApp, iar victimele sunt contactate prin conturi false care par să aparţină unor persoane cunoscute. Potrivit reprezentanţilor Poliţiei Giurgiu, modul de operare este următorul: „Persoane necunoscute creează conturi false pe WhatsApp sau alte aplicaţii de mesagerie, folosind fotografia şi numele unei persoane reale, dar asociate unui număr de telefon diferit.

Ulterior, contactează prieteni sau rude ale persoanei pe care o pretind şi, sub pretextul unei urgenţe, solicită transferuri de bani către conturi bancare comunicate de ei.”

Recomandările Poliției

Hackeri

Hackeri. Sursa foto: Pixabay

Acest tip de fraudă se bazează pe încrederea în prieteni şi familie, de aceea Poliţia recomandă:

-Verificaţi identitatea persoanei care solicită bani. Nu vă bazaţi doar pe discuţii scrise, chiar dacă mesajele par urgente sau credibile.

-Contactaţi direct persoana respectivă prin apel telefonic la un număr pe care îl cunoaşteţi deja sau întrebaţi pe cineva apropiat pentru confirmare. Aceste verificări durează doar câteva minute şi pot preveni pierderi financiare.

-Nu transferaţi bani către conturi comunicate prin aplicaţii de mesagerie fără o confirmare directă.

Expresiile folosite pe WhatsApp

Mesajele care conţin expresii precum „trimite repede” sau „nu spune la nimeni” sunt semnale clare că aţi putea fi ţinta unei înşelăciuni. De asemenea, Poliţia sfătuieşte populaţia să nu distribuie fotografii sau date personale în mod public sau către necunoscuţi, deoarece acestea pot fi folosite pentru a crea conturi false.

„O simplă verificare telefonică poate face diferenţa între prevenirea pierderilor financiare şi căderea în capcana escrocilor”, au mai recomandat polițiștii.

 

 

 

