Un nou film emoționant pe Netflix cu Cillian Murphy, în rol principal

Platforma de streaming Netflix a lansat filmul „Steve”, o dramă intensă ce îl are în centrul poveștii pe actorul Cillian Murphy, laureat al premiului Oscar. Povestea este inspirată după romanul „Shy” al scriitorului Max Porter, publicat în 2023, și urmărește „o zi crucială din viața directorului Steve (Murphy) și a elevilor săi de la o școală unde li se acordă ultima șansă.

Acțiunea se desfășoară pe parcursul unei singure zile din viața lui Steve, directorul unei instituții speciale care oferă o ultimă șansă elevilor respinși de societate. Filmul explorează teme precum abandonul, fragilitatea emoțională și speranța, completate cu interpretarea remarcabilă a lui Murphy.

Pe măsură ce Steve se străduiește să salveze școala de la închidere, devine tot mai clar că poartă, de asemenea, și o luptă personală, cu propria sănătate mintală.

În același timp, povestea îl aduce pe Shy (interpretat de Jay Lycurgo), un adolescent cu probleme, prins între traumele trecutului și incertitudinile viitorului. În efortul de a-și înțelege fragilitatea emoțională, Shy oscilează „între nevoia de echilibru și tendințele sale autodistructive și violente”.

Lansat vineri, 3 octombrie, cel mai nou film disponibil pe Netflix a atras rapid atenția criticilor, fiind descris drept „captivant” și „un diamant neșlefuit superb jucat”.

Lungmetrajul „Steve” a fost lansat inițial în câteva cinematografe selecte și a stârnit reacții entuziaste după debutul său la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, desfășurat în luna septembrie.

Platforma de streaming Netflix îl consideră deja ca pe un posibil concurent serios în cursa pentru premiile Oscar. La rândul său, actorul din rolul principal Cillian Murphy, este câștigător al premiului Oscar.

În filmul „Steve” mai joacă actorii Tracey Ullman, rapperul Little Simz, Emily Watson, Roger Allam, Ben Lloyd-Hughes și Priyanga Burford. „Steve” a fost întâmpinat până acum cu recenzii în mare parte pozitive din partea criticilor.

Critica de film Kat Halstead a descris producția ca fiind o experiență captivantă de la un capăt la altul, menționând că cele 92 de minute aproape că „nu lasă timp pentru a-ți trage răsuflarea”.

Publicația Rolling Stone UK a descris filmul ca fiind „un film sumbru, amuzant și care te pune pe gânduri”, apreciindu-l drept o producție captivantă, exact așa cum s-ar aștepta publicul.

Publicația Variety a descris filmul Steve drept „un diamant neșlefuit, profund emoționant și interpretat magistral”, considerându-l cea mai reușită producție promovată de platformă până acum, relatează metro.co.uk.