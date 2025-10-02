În sfârșit, testări psihologice pentru profesori. Deocamdată, doar pentru debutanți

După zeci de cazuri de violență asupra elevilor sau agresiuni sexuale comise de profesori asupra copiilor, cineva se gândește totuși că aceștia ar trebui evaluați psihologic. Universitatea din București intenționează să înființeze un centru specializat de testare pentru evaluarea aptitudinilor psihologice și pedagogice ale candidaților care vor să urmeze Facultatea de Psihologie și Științele Educației, la specializările care îi vor orienta către cariera didactică.

Potrivit conducerii Universității din București, scopul proiectului este acela de a garanta că viitorii profesori au nu doar cunoștințele necesare, ci și abilitățile practice și personale pentru a face față provocărilor din sistemul educațional

Declarația a fost făcută de rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, în cel mai nou episod al podcastului pOD by Edge Institute. Potrivit acestuia, una dintre cele mai mari probleme ale sistemului de învățământ este legată de nivelul de pregătire al cadrelor didactice.

„Am hotărât să înființăm un departament, un centru de testare psihologică, tocmai pentru aptitudinile celor care merg la admitere la facultățile de Științe ale Educației, la noi în universitate, la specializările care îi vor duce în învățământ: pedagogia învățământului primar și preșcolar, pedagogie în general”, a spus Marian Preda.

Rectorul Universității București a adăugat că modulul psihopedagogic, parcurs în prezent de studenți, nu reprezintă o garanție a calităților pedagogice reale.

Prin noul centru de testare, Universitatea din București își propune să ridice standardele de selecție pentru viitorii profesori, astfel încât calitatea actului educațional să fie mult îmbunătățită.

Rectorul Marian Preda a mai spus că noul centru va fi dezvoltat începând din această toamnă și urmează să fie finalizat până la sfârșitul anului 2025. Proiectul se va desfășura sub coordonarea profesorului universitar Dragoș Iliescu, cadru didactic la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, unde conduce și școală doctorală.