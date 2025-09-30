Cursuri gratuite și premii pentru studenții din 25 de universități. Participanții, pregătiți pentru a deveni investitori

Studenții din 25 de universități din România au oportunitatea de a dobândi cunoștințe teoretice și practice în domeniul financiar, anunță Institutul de Studii Financiare (ISF). Aceștia se pot înscrie la Academia de Investiții (ADI), unde vor lucra alături de specialiști cu experiență și vor putea aplica direct noțiunile învățate. La finalul celor nouă sesiuni de lucru, cele mai bune echipe de studenți vor fi recompensate cu premii sub formă de fonduri de investiții

Pe lângă experiența profesională, tinerii au șansa de a câștiga premii care le pot facilita debutul ca investitori pe piața de capital.

Academia de Investiții, program inițiat de Institutul de Studii Financiare (ISF) în colaborare cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Bursa de Valori București, Asociația Administratorilor de Fonduri și Erste Asset Management, își propune să formeze o nouă generație de specialiști în domeniul financiar și pe piața de capital.

Președintele ISF, Valentin Ionescu, spune că, într-o economie marcată de volatilitate, incertitudine și inovație tehnologică rapidă, dezvoltarea capitalului uman devine un avantaj competitiv esențial.

Programul Academiei de Investiții (ADI) cuprinde nouă sesiuni online, fiecare de aproximativ 90 de minute, care se vor desfășura între 21 octombrie și 18 noiembrie 2025, începând cu ora 17:00.

Participanții vor explora subiecte precum piața de capital, instrumente financiare, management de portofoliu, conformitate, ESG, marketing în investiții, guvernanță corporativă, iar programul se va încheia cu un modul aplicativ.

După finalizarea cursurilor, fiecare echipă va elabora un studiu de caz ce va fi transmis organizatorilor între 18 noiembrie și 2 decembrie 2025. Pe 12 decembrie vor fi anunțate cele zece echipe care vor accede în etapa finală, iar pe 17 decembrie acestea își vor prezenta proiectele în fața unei comisii.

Cele mai bune trei echipe vor fi recompensate cu premii sub formă de fonduri de investiții administrate de S.A.I. Erste AM: locul I – 4.000 de lei pentru fiecare membru, locul II – 3.000 de lei, iar locul III – 2.000 de lei.

Echipele vor fi formate din trei studenți, coordonați de un profesor de la universitatea lor, iar înscrierea presupune redactarea unui eseu motivațional de maximum o pagină și depunerea CV-urilor în format Europass.

„Prin lansarea ediției a IV-a, ISF continuă să investească în pregătirea generațiilor viitoare de profesioniști în domeniul pieței de capital. Experiența acumulată în cele trei ediții precedente, alături de feedbackul participanților și rezultatele obținute, consolidează ADI ca un program de referință în educația financiară din România”, mai arată ISF.