Falsă promoție aniversară în online. Escrocheria care te lasă fără bani

Falsă promoție aniversară în online. Escrocheria care te lasă fără baniCard. Sursa foto: dreamstime.com
O femeie din Maramureș a depus o plângere la poliție pentru înșelăciune, după ce a fost anunțată pe o rețea de socializare că ar fi câștigat o sumă de bani la o promoție. Persoana care i-a trimis mesajul i-a cerut datele cardului bancar, pretinzând că face parte din lista ei de contacte, și i-a furat banii, potrivit IPJ Maramureş.

O femeie din Maramureș, victima unei fraude

O femeie de 67 de ani din Maramureș a depus vineri o reclamație la Poliție. Ea a povestit că pe 14 septembrie a primit pe o rețea de socializare un mesaj care părea trimis de o prietenă. În acel mesaj era anunțată că ar fi câștigat bani la o așa-zisă promoție aniversară.

Polițiștii din Maramureș au precizat sâmbătă că femeii i s-au cerut datele cardului bancar pentru a încasa presupusul câștig. Ulterior, din contul ei au fost făcute tranzacții de aproape 3.000 de lei.

„Ulterior, din contul acesteia au fost efectuate tranzacţii în valoare de aproape 3.000 de lei, fără consimţământul său”, au spus oficialii.

Poliție. Sursa foto: dreamstime.com

Recomandările autorităților

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au deschis un dosar pentru înșelăciune și operațiuni financiare frauduloase. Aceștia desfășoară cercetări pentru a identifica autorii.

„Inspectoratul de Poliţie Judeţean Maramureş recomandă cetăţenilor să manifeste prudenţă şi să nu furnizeze datele personale sau bancare unor persoane necunoscute ori ca urmare a unor mesaje primite pe reţelele de socializare, chiar dacă aparent acestea par că sunt transmise de prieteni”, este mesajul poliţiştilor pentru cei care se pot afla în situaţii similare.

Alte două cazuri recente

Recent, alte două femei din Baia Mare au fost atrase de o așa-zisă promoție aniversară care promitea câștiguri în bani. La scurt timp, au descoperit că era o escrocherie, după ce au observat că banii din conturi începeau să dispară.

Prima victimă, o femeie de 52 de ani, a povestit că a primit pe o rețea socială un link către un sondaj, unde era încurajată să participe pentru a obține premii sau bani. După ce a accesat linkul, a fost direcționată pe o pagină unde i s-au cerut date personale, inclusiv cele bancare. La scurt timp, din contul său au început să fie retrase sume succesive, care au ajuns la un total de 3.500 de lei.

Câteva ore mai târziu, o altă femeie a trecut prin aceeași situație și a pierdut 2.000 de lei.

