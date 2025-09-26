Justitie Breaking news

Dosar la DNA pentru fostul arhitect-șef al Bucureștiului. Proiect de milioane de euro într-o zonă verde

Dosar la DNA pentru fostul arhitect-șef al Bucureștiului. Proiect de milioane de euro într-o zonă verde
Procurorii DNA au dispus, vineri, punerea sub acuzare a lui Ștefan Călin Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Primăriei Municipiului București, pentru abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, cu consecințe deosebit de grave, potrivit surselor judiciare citate de Gândul.

Cu ce acuzații se confruntă Ștefan Dumitrașcu de către DNA

Conform anchetatorilor, Dumitrașcu, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, ar fi semnat în iulie 2019 mai multe documente cu încălcarea prevederilor legale în materie de urbanism. Printre acestea se numără avizul nr. 48/10.07.2019 pentru PUZ strada Primăverii nr. 1 și raportul de specialitate nr. 8408/11.07.2019, care a stat la baza aprobării proiectului în Consiliul General al Municipiului București.

Ulterior, prin Hotărârea CGMB nr. 713/18.12.2019, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – strada Primăverii nr. 1, sector 1 – a fost aprobat, în condițiile în care terenul vizat era încadrat anterior ca spațiu verde.

Cum s-a schimbat statutul terenului

În baza PUZ-ului avizat și aprobat, terenul de 1.326 mp a devenit construibil, cu funcțiune mixtă (birouri, comerț, galerii de artă, alimentație publică), iar indicatorii urbanistici au fost modificați semnificativ:

  • POT max = 50%

  • CUT max = 3

  • Regim de înălțime = 2S+P+4E+5R+etaj tehnic

  • Înălțime maximă = 26,50 m

Aceste valori au fost stabilite în ciuda faptului că zona protejată impunea anterior regim P+P+2, POT max 40%, CUT max 2,5 și Hmax 13 m.

Prejudiciul invocat de anchetatori

Procurorii susțin că prin aprobarea PUZ-ului s-au produs două tipuri de avantaje necuvenite pentru proprietarii terenului:

  • un folos nefinanciar, reprezentat de posibilitatea edificării unui imobil pe un teren trecut din spațiu verde în spațiu construibil;

  • un folos financiar, reprezentat de suma de 8 milioane de euro plus TVA, achitată de SC Hagag Primăverii SRL către SC Practic SA, fostul proprietar al terenului, conform contractului din 22 mai 2022.

În schimb, interesele legitime ale Primăriei Municipiului București ar fi fost vătămate prin schimbarea destinației terenului și prin încălcarea normelor legale de urbanism și protecție a mediului.

