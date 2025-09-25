Social

PMB deschide dezbaterea publică pentru tarifele Teatrului „C.I. Nottara”

Comentează știrea
PMB deschide dezbaterea publică pentru tarifele Teatrului „C.I. Nottara”Primăria Capitalei. Sursa foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul „C.I. Nottara”. Propunerile pot fi trimise până la 9 octombrie 2025.

Proiectul de hotărâre supus transparenței decizionale

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru elaborarea unui nou proiect de act normativ. Documentul vizează aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul „C.I. Nottara”, instituție publică de cultură de interes local.

Cum poate fi consultată documentația

Cetățenii interesați pot consulta proiectul:

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

  • online, pe site-ul PMB: link proiecte în dezbatere publică;

  • fizic, la sediul PMB din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5;

  • în copie, pe baza unei cereri depuse la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, de luni până vineri (08:30–16:30) și miercurea (08:30–18:30).

Cum se pot trimite propuneri și sugestii

Termenul-limită pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor este 9 octombrie 2025. Acestea pot fi depuse:

  • pe site-ul PMB: link proiecte în dezbatere publică;

  • prin e-mail, la adresele: relatiipublice@pmb.ro sau proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro;

  • prin poștă, la adresa: PMB – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Direcția Asistență Tehnică și Juridică;

  • la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, în programul menționat.

Toate materialele transmise trebuie să poarte mențiunea: „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București”.

Ce se întâmplă cu recomandările

  • Propunerile și opiniile trimise vor fi publicate pe site-ul PMB, la secțiunea dedicată proiectelor supuse dezbaterii publice.

  • Nepreluarea unor recomandări va fi justificată în scris de către autorități.

În cazul în care o asociație legal constituită sau o instituție publică solicită în scris, până la 6 noiembrie 2025, PMB poate organiza o întâlnire publică pentru dezbaterea proiectului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale