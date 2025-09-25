PMB deschide dezbaterea publică pentru tarifele Teatrului „C.I. Nottara”

Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de Teatrul „C.I. Nottara”. Propunerile pot fi trimise până la 9 octombrie 2025.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat deschiderea procedurii de transparență decizională pentru elaborarea unui nou proiect de act normativ. Documentul vizează aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul „C.I. Nottara”, instituție publică de cultură de interes local.

Cetățenii interesați pot consulta proiectul:

online , pe site-ul PMB: link proiecte în dezbatere publică;

fizic , la sediul PMB din B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5;

în copie, pe baza unei cereri depuse la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, de luni până vineri (08:30–16:30) și miercurea (08:30–18:30).

Termenul-limită pentru transmiterea propunerilor, sugestiilor și opiniilor este 9 octombrie 2025. Acestea pot fi depuse:

pe site-ul PMB: link proiecte în dezbatere publică;

prin e-mail, la adresele: relatiipublice@pmb.ro sau proiecte.supuse.dezbaterii.publice@pmb.ro ;

prin poștă, la adresa: PMB – B-dul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 – Direcția Asistență Tehnică și Juridică;

la Registratura P.M.B. (C.I.D.R.C.), B-dul Regina Elisabeta nr. 42, sector 5, în programul menționat.

Toate materialele transmise trebuie să poarte mențiunea: „Propuneri pentru Proiectul de hotărâre privind aprobarea cuantumului tarifelor practicate de către Teatrul C.I. Nottara, instituție publică de cultură de interes local al Municipiului București”.

Propunerile și opiniile trimise vor fi publicate pe site-ul PMB, la secțiunea dedicată proiectelor supuse dezbaterii publice.

Nepreluarea unor recomandări va fi justificată în scris de către autorități.

În cazul în care o asociație legal constituită sau o instituție publică solicită în scris, până la 6 noiembrie 2025, PMB poate organiza o întâlnire publică pentru dezbaterea proiectului.