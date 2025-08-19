Monden Tragedii în teatru: cazuri celebre de actori care au murit în timpul spectacolelor







Pentru cei mai mulți actori, scena este locul în care trăiesc cu intensitate, se consumă și se reinventează. Pentru câțiva, însă, scena a fost și ultimul loc în care au respirat. Moartea pe scenă, în fața publicului sau în culise, este un fenomen rar, dar cu impact puternic în lumea artistică.

În România au existat câteva astfel de cazuri, unele petrecute chiar în timpul spectacolelor, altele la câteva momente distanță de ridicarea cortinei.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al actorului Emil Hossu, care a murit pe 25 ianuarie 2012, chiar înainte de a intra în scenă, la Teatrul Nottara din București. Hossu urma să joace în piesa „Aniversarea” alături de soția sa, actrița Catrinel Dumitrescu.

Spectatorii erau deja în sală, piesa trebuia să înceapă în câteva minute, dar actorul s-a prăbușit în culise, în urma unui stop cardio-respirator. Avea 70 de ani. Eforturile medicilor de pe ambulanță au fost zadarnice. Moartea sa a fost resimțită ca o lovitură dură pentru teatrul românesc, mai ales pentru că s-a produs în spațiul artistic căruia i-a dedicat întreaga viață.

Tot în România, cazul actorului Cornel Vulpe, de la Teatrul Național din Timișoara, a stârnit emoție. În 2005, în timpul unei repetiții generale, actorul a acuzat o stare de rău și s-a prăbușit. A murit în drum spre spital. Vulpe era un actor cunoscut, cu o carieră solidă în teatru, și fusese implicat în numeroase proiecte locale și naționale.

Un alt nume important este Ion Vova, actor și regizor de radio și scenă, care, deși nu a murit pe scenă, s-a stins în culisele vieții artistice, la puțin timp după o înregistrare la Radio România. Era considerat o figură marcantă a teatrului radiofonic. Moartea sa a ridicat din nou întrebarea despre epuizarea și riscurile fizice la care sunt supuși artiștii în vârstă care refuză să se retragă.

Dincolo de granițe, astfel de tragedii sunt la fel de zguduitoare. În 2021, în Rusia, actorul Evgheni Kuleș, de 37 de ani, de la faimosul Teatru Balșoi, a murit în timpul unei reprezentații. Un decor masiv a fost coborât greșit și l-a strivit în fața a zeci de spectatori.

Spectacolul a fost oprit, iar ambulanța a constatat decesul pe loc. Incidentul a provocat un scandal uriaș în presa rusă și internațională, ridicând întrebări despre siguranța decorurilor și a personalului de scenă.

Un caz aproape tragicomic, dar profund tragic, a fost cel al comediantului britanic Ian Cognito, care a murit pe scenă, în timpul unui show de stand-up, în 2019. A glumit despre un atac de cord, spunând publicului: „Imaginați-vă că mor pe scenă acum, ce glumă ar fi!” — câteva minute mai târziu s-a prăbușit pe scaun și nu a mai respirat.

Publicul a râs, crezând că e parte din număr. Moartea sa a fost confirmată de colegii de scenă care au intervenit abia când au realizat că nu mai revine.

În Canada, actorul Julien Arnold a murit în timpul unei reprezentații a piesei A Christmas Carol, în Edmonton. Avea 60 de ani și interpreta mai multe roluri în piesă. Publicul a fost martor la incident, iar reacția spectatorilor a fost de șoc. Actorii au întrerupt piesa, iar organizatorii au solicitat intervenția medicală. A murit în spatele cortinei, iar spectacolul a fost anulat definitiv în acea seară.

Pe plan european, în Italia, baritonul Leonardo López Linares s-a prăbușit în timpul unei reprezentații de operă la Verona, în 2023. A fost transportat de urgență la spital, dar medicii nu l-au mai putut salva. A murit câteva ore mai târziu, iar publicul a aflat abia a doua zi despre tragedie.