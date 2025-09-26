Un polițist de 49 de ani câștigă peste 20.000 de lei lunar din pensie și salariu

După aproape trei decenii petrecute în Poliția Română, fostul șef al Secției 2 din Cluj, Constantin Deaconu, a ales să iasă la pensie în vara anului 2025, la doar 49 de ani. La scurt timp, însă, a revenit în sistem, fiind numit la conducerea Serviciului Siguranță Publică din cadrul Poliției Locale Cluj, unde, pe lângă pensia de 10.000 de lei, câștigă un salariu de aproximativ 13.000 de lei lunar, potrivit publicației locale clujenii.ro.

Fostul ofițer Deaconu primește o pensie lunară de 10.000 de lei de la Ministerul de Interne, însă funcția nou obținută îi adaugă un venit considerabil.

Potrivit surselor locale, un șef de serviciu în cadrul Poliției Locale Cluj câștigă peste 13.000 de lei pe lună, ceea ce face ca veniturile totale ale lui Deaconu să depășească fără dificultate pragul de 20.000 de lei.

Potrivit legislației actuale, polițiștii se pot pensiona după 25 de ani de activitate, o perioadă semnificativ mai scurtă comparativ cu alte profesii, unde pragul minim este de 35 de ani.

Valoarea pensiei se stabilește în funcție de media veniturilor brute obținute în șase luni consecutive, la alegerea fiecărui polițist, din ultimii cinci ani de serviciu. Această metodă de calcul permite selectarea unei perioade favorabile, în care veniturile au fost mai ridicate, ceea ce duce implicit la pensii mai mari.

Înainte de ieșirea la pensie, numeroși angajați din structurile Ministerului de Interne beneficiază de diverse sporuri pentru „merite deosebite” sau „activități excepționale”, care majorează considerabil baza de calcul. Astfel, un polițist cu 28 de ani vechime și un salariu brut de aproximativ 10.000 de lei ar trebui, teoretic, să primească o pensie de circa 6.800 de lei.

Totuși, în practică, prin includerea acestor bonusuri, suma poate ajunge la nivelul salariului din activitate, adică în jur de 10.000 de lei, așa cum s-a întâmplat recent în cazul unui agent din Cluj.

Primarul Emil Boc a atras atenția, în urmă cu câteva luni, asupra dezechilibrelor create de pensiile speciale, susținând că acestea ar trebui să se bazeze exclusiv pe principiul contributivității.

„Să ne înțelegem, nu am nimic cu oamenii, pentru că ei au activat în regimul pensiilor speciale, în baza unei legi. Dar cei care au făcut aceste legi au greșit”, a declarat edilul, explicând că este ineficient pentru sistemul public ca profesioniști aflați la apogeul carierei, precum polițiștii, magistrații sau militarii, să se retragă la 50 de ani, în loc să continue activitatea până la 55–60 de ani.

Totuși, în ciuda acestor declarații, în administrația locală condusă de Emil Boc, mai mulți foști polițiști pensionați au fost reangajați pe funcții cheie.

Un exemplu este cel al postului de șef al Serviciului Siguranță Publică din cadrul Poliției Locale Cluj-Napoca, pentru care au candidat Constantin Deaconu și Adrian Plitea – ambii foști polițiști aflați la pensie. În cele din urmă, poziția a fost câștigată de Deaconu, ceea ce a alimentat discuțiile privind coerența dintre declarațiile publice ale primarului și practicile aplicate la nivel local.